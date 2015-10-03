Свежий выпуск С заботой о здоровье жителей Ольга РУДАКОВА, Актау

Для работы в этом мед­учреждении пригласили ведущих специалистов из Грузии. Главный врач Зураб Цхадая, известный в области детский хирург, рассказывает, что мечтал об этом почти 15 лет.

– Пока здесь семь направлений стоматологии: мы проводим различные терапевтические, хирургические, ортодонтические и ортопедические процедуры и манипуляции. Также есть общая хирургия, гинекология, травмоортопедия, урология, нейрохирургия, отоларингология, – говорит он. – В клинике будут работать 42 специалиста из Грузии. Все они – лидеры в своих направлениях, оказавшие помощь в создании данной клиники. Они будут здесь трудиться по два-три года. Жилищный вопрос решен. Наши учредители постарались пригласить именно высококлассных врачей. Всего в клинике будут работать около 200 специалистов, включая местных. На последних – особая надежда. Они будут лечить пациентов бок о бок с высококлассными медиками, чтобы набраться опыта и знаний.

– Работа нашей клиники направлена на постановку диагноза в спокойных условиях, пациент не будет бегать с анализами, томиться в бесконечных очередях. У нас есть отдельные кабинеты по забору крови, которую затем по служебному лифту отправляют в лабораторию. Наша гордость – детское отделение. Также мы предусмотрели доступ родственников к больным, находящимся в реанимации, – отметил главврач.

По словам Зураба Юрьевича, здесь будут применяться самые современные технологии, которые позволят врачам ставить точные диагнозы. Открыла многопрофильную клинику в Актау компания «SOFIE MED GROUP». Это социально значимый для облас­ти проект. Его реализация осуществлялась при поддержке государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020» и АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

– Я уже побывал в этом центре и убедился, что он оснащен современным оборудованием и обеспечен высококвалифицированным медперсоналом. Думаю, что учреждение станет местом, где будут получать медицинские услуги жители не только нашего города и области, но и других регионов, – говорит аким области Алик Айдарбаев. – По поручению Президента в нашей стране реализуется программа «Саламатты Қазақстан». На территории Казахстана построено много больниц, поликлиник, сельских врачебных амбулаторий за счет государственного бюджета. У нас есть планы по строительству Мунайлинской районной больницы и поликлиники в городе Актау. В то же время открываются частные медучреждения. Это – восьмое по счету.

Поздравил коллектив клиники и заслуженный хирург области Сулеймен Бердаулетов.

– Качественная медицинская помощь делится на предварительную, медицинскую, специализированную и высокоспециализированную. Люди должны получать два последних вида помощи, которых у нас недостаточно, – говорит врач. – Поэтому раньше пациенты были вынуждены выезжать в республиканские учреж­дения, за пределы респуб­лики, за рубеж. Но не каждый может себе это позволить. Теперь же не нужно никуда ехать, можно лечиться в стенах этой клиники.



