Свежий выпуск
С заботой о земляках
Асет Калымов, Алматинская область

Село Ащыбулак Енбекшиказахского района расположено в живописных предгорьях недалеко от Кульджинского тракта. Как рассказывают местные жители, долгие годы сельский парк был в запущенном состоянии, постепенно превращаясь в своеобразное пастбище для скота. За его территорией никто не ухаживал, бюджетные средства на эти цели не выделялись.

Несколько лет назад на территории Ащыбулакского сельского округа вырос фруктовый сад площадью 80 га. Применяя современные технологии, аграрии стали каждый год собирать богатый урожай яблок, груш, клубники. Имеется большое плодохранилище, действует цех по переработке продукции. Ежегодно растут производственные объемы.

В короткие сроки достигнув успеха в бизнесе, хозяева агрофирмы – супруги Аскар и Динара Сабировы – решили воздать должное малой родине. Одними из первых в Алматинской облас­ти они откликнулись на призыв Президента страны. С идеей о возрождении парка в селе Ащыбулак и создании на его территории развлекательного центра Аскар обратился в областной акимат. Руководство региона поддержало благое начинание и включило проект в программу «Туған жер». Не откладывая дело в долгий ящик, предприниматель собрал бригаду строителей, привез в аул спецтехнику.

Прошло всего несколько месяцев, и облагороженный и озелененный парк предстал перед удивленными взорами сельчан. Как сообщалось на церемонии открытия объекта, проделан огромный объем работ: вывезен мусор, посажены деревья и кустарники, разбиты клумбы, проведено освещение. Обустрое­ны также футбольный корт с искусственным газоном, детские игровые площадки, концертная сцена. Меценаты потратили около 30 млн тенге на благоустройство парка, который теперь ничем не уступает городским.

– Мы рады были сделать что-то полезное для своих земляков, – подчеркнула Динара Сабирова. – В новом парке уже гуляет молодежь. Теперь в наших планах – осуществление аналогичных проектов в соседних селах – Жанатурмыс и Казахстан. Надеемся, сельчане с одобрением воспримут наше предложение. Мы и впредь будем стараться вносить посильную лепту в процветание родного края.

Аким области Амандык Баталов поблагодарил спонсоров за вклад в развитие села, улучшение его архитектурного облика. Проявив заботу о родных местах, Сабировы показали пример истинного патриотизма. Отрадно, что многие бизнесмены Жетысу неравнодушны к проблемам земляков, улучшают их быт, активно участ­вуя в реализации программы «Туған жер».

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