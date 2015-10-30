​С зачетными очками

Победителем соревнований в весовой категории до 58 кг стал казахстанец Нурсултан Мамаев, выигравший в нынешнем году и Всемирные армейские игры в Южной Корее, и этап Гран-при в Англии. Серебряную медаль в нашем составе завоевала Жансель Дениз, а на третью ступеньку пьедестала почета поднялись Смайыл Дуйсебай, Аян Абдраш, Айгуль Елубай, Феруза Ергешова, Мирамгуль Кушербаева и Жансая Абибулла.

В командном зачете лучшими стали спортсмены Узбекистана и спортсменки Египта.

Чемпионат пройдет в Астане

Чемпионат мира-2016 по боксу среди женщин пройдет в Астане с 16 по 28 мая. Об этом сообщил сайт Казахстанской федерации бокса. КФБ получила от AIBA официальное подтверждение сроков проведения состязаний. В них от каждой страны могут участвовать до 10 спортсменок – по одной в каждой весовой категории. Но путевки на Игры в Рио-де-Жанейро будут разыгрываться только в трех олимпийских категориях – до 51, 60 и 75 килограммов.

Утвержден логотип чемпионата со стилизованным изображением девушки в боксерских перчатках. Он выполнен в оттенках синего и красного цветов. К чемпионату мира будет выпущена и специальная серия сувенирной продукции.

Казахстанская заявка на право проведения крупнейших соревнований выиграла в борьбе с Великобританией, Китаем и Таиландом. Международная ассоциация бокса отдала приоритет нашей стране, учитывая успешный опыт проведения чемпионата мира по боксу 2013 года в Алматы.

Без поражений

Пять матчей – пять побед. С таким результатом завершили первый тур чемпионата Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги фавориты соревнований – спортсменки талдыкорганского клуба «Жетысу». В последний игровой день на площадке Дворца спорта «Жастар» они со счетом 3:0 нанесли поражение хозяйкам турнира из команды «Караганда».

Лучшими игроками этих состязаний специалисты назвали Корину Ишимцеву («Жетысу»), Анну Лащ («Астана»), Наталью Жданкину («Иртыш-Казхром», Хромтау), Кристину Аниконову («Алтай», Усть-Каменогорск), Людмилу Исаеву («Алматы») и Найлю Нигматуллину («Караганда»).

После первого тура положение команд-участниц таково: «Жетысу» – 14 очков, «Астана» – 10, «Иртыш-Казхром» – 7, «Алтай» – 5, «Алматы» – 5, «Караганда» – 4. Второй отрезок чемпионата страны волейболистки проведут в Павлодаре 19–26 ноября.

Перед Элитным раундом

Казахстанские команды «Кайрат» (Алматы) и «Тулпар» (Караганда) готовятся к выступлению в Элитном раунде Кубка УЕФА по футзалу.

Напомним, что наши клубы в ноябре будут играть, соответственно, в Венгрии и Италии, причем из групп, состоящих из четырех команд, в финал выйдут только по одной сильнейшей дружине. А пока «Кайрат» и «Тулпар» провели в Алматы два контрольных матча между собой.

В обоих уверенно победил действующий обладатель Кубка УЕФА «Кайрат» – 6:2 и 6:1. По три мяча в ворота карагандинцев забили Лео, Лукаян и Дуглас, два – Алешандре и один – Серик Жаманкулов. В составе «Тулпара» дважды отличился Роджер, один мяч забил Болинья.