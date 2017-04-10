​С задачей справились

Однако встреча не ограничилась лишь теплыми словами. Ледоход все-таки причинил ущерб. В двух районах – Казалинском и Кармакшинском – из-за разливов в пойме реки в зоне затопления оказался скот, который погиб. По словам Крымбека Кушербаева, в будущем нужно в первую очередь уделять внимание предотвращению подобных случаев и регулярно проводить профилактическую работу.

Выслушав доклады специалистов о ситуации на Сырдарье, руководитель региона заметил, что, несмотря на очистку реки от льда, все еще существует риск наводнения в регионе. При этом он поручил ответственным ведомствам и службам принять все необходимые меры профилактического характера для недопущения несчастных случаев.