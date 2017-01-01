​С замиранием сердца и с восторгом в глазах

История о девочке Мари, которой в ночь на Рождество крестный подарил необычную игрушку, – сплошные чудеса. И главными кудесниками становятся ожившие игрушки, выдерживающие во главе со Щелкунчиком неравный бой с мышиной озлобленной ­ратью. Но это всего лишь внешний контур балетного спектакля. А чтобы сполна насладиться музыкой Петра Чайковского и хореографическим воплощением гофманского сюжета Юрием Григоровичем, в театр Astana Opera спешат даже те, кто не считает себя поклонником балета.

И неудивительно, что по посещаемости «Щелкунчик» в новогодние дни побил рекорды. За три сезона в Astana Opera он показан 33 раза, а вот жажда «смотрения» не ослабевает. Ажиотаж нарастает. И нередко билеты в мгновение ока разлетаются еще за месяц до очередного спектакля.

В нынешнем сезоне театр Astana Opera, учитывая повышенный спрос, пошел навстречу зрителям. В праздники состоится 14 спектак­лей. Причем, помимо вечерних представлений, есть и дневные, подготовленные специально для детей. Их в фойе встречают Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи.

Прозвенел третий звонок... И все спешат увидеть балетное чудо. На сцене зрителей уже ждут главные герои – Мари, партию которой в спектаклях исполняют Мадина Басбаева, Гаухар Усина, Айгерим Бекетаева, и Принц – Бахтияр Адамжан, Таир Гатауов, Еркин Рахматуллаев. В роли Дроссельмейера выступят Бауржан Мекембаев и Ильдар Шакирзянов.

Так в чем же секрет этой рож­дественской истории? Как утверждают балетные критики, музыке Чайковского было тесно в рамках милой бытовой сказки для младшего школьного возрас­та, и она вырывалась на прос­тор трагических философских обобщений. Ее тревожность и пронзительность, ускользавшие многие годы от хореографического воплощения, удалось уловить хореографу Юрию Григоровичу и художнику Симону Вирсаладзе. В Большом театре поставленный ими спектакль прошел уже больше 500 раз.

Набирает он популярность и в Astana Opera, где постановка «Щелкунчика» тоже осуществлялась под руководством легендарного мэтра, о чем с теплотой вспоминает балетная труппа. «Прикосновение» Григоровича к наивной балетной сказке наполнило ее гофманским мистицизмом и таинственностью. В его «Щелкунчике» нет никакой умилительности. Это балет не о блаженном царстве Конфитюренбург, где на ветвях развешаны конфеты, орехи и марципаны, а о фантастических владениях Дроссельмейера, в которых неизменно царствуют прекрасные принцы и побеждает добро, но... бессмертны и мышиные короли со своим войском.

Однако стоит ли думать об этом «противном» войске, когда Мари и Принц в волшебной ладье плывут по елочному царству? С ними их друзья – куклы. Все ближе и ближе сияющая звезда. И вот они уже почти достигли вершины новогодней елки...

Ах, Сказка! Зачем же ты заканчиваешься?..