С завидным постоянством

Традиционно в апреле в Таиланде проходят азиатские туры. Первый среди них – Khanom Open в городе Накхонситхаммарате. Здесь от наших команд специалисты ждали успешных выступлений. И даже не потому, что сильнейшая мужская казах­станская пара – действующий чемпион Азии, а лидеры отечественного женского пляжного волейбола – бронзовые призеры континентального чемпионата в Ухани. Просто за пять лет участия в Khanom Open наши земляки на побережье Сиамского залива ни разу не остались без медалей.

На этот раз в Накхонситхаммарате за награды боролись 34 мужские и 22 женские ­команды из 19 стран. Под первыми номерами были сеяны именно казахстанские пары: Алексей Сидоренко – Александр Дьяченко и Татьяна Машкова – Ирина Цимбалова. В мужском разряде второй рейтинг значился у наших Дмитрия Яковлева и Алексея Кулешова.

И казахстанцы уверенно пошли в бой. Сидоренко и Дьяченко на групповом этапе со счетом 2:0 одержали победы над соперниками из Шри-Ланки, Малайзии и Индии, в 1/8 и 1/4 финала столь же уверенно «разобрались» с двумя командами из Новой Зеландии, а в полуфинале обыграли пару из Ирана (2:1). Интересно, что и в двух предыдущих турнирах Khanom Open Алексей и Александр также доходили до финала.

На этот раз в решающем матче их ждали... сменившие гражданство бразильцы Сантос Тиаго и Перейра. Тяжелейший матч закончился победой новоиспеченных катарцев – 2:1. Сидоренко и Дьяченко получили серебряные медали.

Немного до финала не дотянули Татьяна Машкова – Ирина Цимбалова и Дмитрий Яковлев – Алексей Кулешов. Они получили бронзовые награды.

Взять реванш у своих обидчиков наши пляжные волейболисты могут во втором турнире Азиатского тура, который в эти дни проходит в городе Сонгхла. И в Samila Open успехи казахстанских мастеров бич-волея весьма заметные. В прошлом году, например, наши мужские команды выиграли там «серебро» и «бронзу».

Юрий ЛИФИНЦЕВ