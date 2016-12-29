​С заявкой на рекорд

Огромные часы на набережной реки Есиль установлены в столице в преддверии Нового года. Диаметр их циферблата составляет 17 метров, они оснащены светодиодами и создают красивую композицию в темное время суток.

Территория вокруг часов – прекрасное место для активного зимнего отдыха. Для гостей и жителей столицы здесь установлены ледяные горки, оборудован огромный каток.

Часы оснащены точным механизмом, и в ново­год­нюю ночь фейерверк с набережной реки Есиль будет запущен точно в то время, когда стрелки покажут полночь, сообщает управление культуры Астаны.

Стоит отметить, что новогодние часы, установленные на реке Есиль, могут стать самыми большими на планете. Известные часы Colgate на реке Гудзон возле Манхэттена (штат Нью-Джерси, США) имеют диаметр 15,24 метра.