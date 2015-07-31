С «зеленым» уклоном Свежий выпуск 488 Айгуль БИДАНОВА

Сбор заявок начался весной текущего года, и вот теперь претенденты, подавшие заявки на получение беспроцентного кредита в размере 1,5 млн тенге сроком на 1 год, презентовали свои проекты. Это жители Глубоковского, Бородулихинского районов, а также города Семея. Отрасли планируемого бизнеса – самые разнообразные, но в рамках так называемого «зеленого» направления (обязательное условие программы).

Как отметил представитель «Даму», перспективными во всех отношениях выглядят два проекта – выращивание кормов для животных путем применения гидропоники и производство биогумуса. К примеру, появление зеленого корма в зимнее время даст новый толчок к круг­логодичной высокой продуктивности скота. Кроме того, проект могут взять на вооружение личные по­дворные хозяйства, не располагающие земельными участками для выращивания соответствующих кормов и заготовки их на зиму. Проект по производству биогумуса с использованием червей «Старатель» также интересен, ведь на данный момент качественный биогумус в Семее очень дорогой, а производство его на местах позволит значительно сократить затраты представителей отрасли растениеводства в регионе на удобрения.

Конкурс окончен, но уже ожидается второй транш средств по проекту, и к концу лета будет проведена повторная презентация проектов.



