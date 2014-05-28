Культура
С Золотым человеком и Венским вальсом

Экспозиция, прошедшая под девизом «Мудрость природы»,  открыла  новую страницу всемирных выставок  уже XXI века и оставила  яркий след в истории. Организаторы ЭКСПО-2005 решили продемонстрировать  образцы новой культуры и цивилизации, а также модель общества нового века, основанного на принципах сочетания природы и жизненного потенциала человечества. 

Особое значение данная экспозиция  имеет и для нашей страны, ведь именно в Нагоя-2005 Казахстан, ставший членом Международного бюро выставок (МБВ) с 1997 года, дебютировал как активный участник ЭКСПО. 

Впервые на обозрение жителей Страны восходящего солнца были представлены экономические достижения Казахстана, его история, культура, традиции. Поч­ти полмиллиона человек посетили в дни выставки экспозиции, где были выставлены ценные музейные экспонаты, в частности, Золотой человек, найденный в городище Есик, старинные драгоценные камни, предметы национального быта.  На суд японских зрителей казахстанские деятели культуры и искусства представили фольклор и современную музыку. 

ЭКСПО расположилась в юго-восточной части города Сэто (префектура Аити) и занимала площадь в 540 га. И хотя территория вокруг Сэто гористая, покрытая лесами и не очень удобная для строительства выставочных павильонов,  прагматичные японцы свой выбор остановили именно на ней и после закрытия выставки намеревались возвести здесь новый жилой район. 

Организаторами  изначально предусматривалось, что  на ЭКСПО-2005 будут демонстрироваться не только различного рода материальные объекты, но и концеп­туальные разработки с целью их изучения и практического ознакомления. Посетители при этом могли не только посмотреть, но и испытать экспонаты на собственном опыте. Вниманию гостей были представлены увлекательные интерактивные обучающие эксперименты, ориентированные прежде всего на молодое поколение. 

Талисманами выставки, длившейся 185 дней, стали фольклорные персонажи Киккоро (маленький и дружелюбный) и Моридзо (старенький и строгий). А главными действующими лицами – многочисленные роботы, которые занимались уборкой территории, предоставляли информацию посетителям и играли с детьми. 

Авторы многочисленных технологических новинок, японцы, следуя девизу выставки, поразили участников и своим павильоном, построен­ным из рассасываю­щегося пластика, сделанного из крахмала и пищевых отходов, а главной его особенностью стала большая бамбуковая решетка, покрывающая весь павильон. Это изобретение рассматривается как альтернатива традиционным фреоновым кондиционерам. Уменьшая воздействие солнечных лучей и создавая эффект «ветра в бамбуковой роще», такое новшество позволяет снизить температуру внутри помещения на 23%.  

Что касается павильонов других стран, то основная тематика, к примеру, россиян – «Гармония ноосферы» – раскрывала понятие «жить в гармонии с природой». С информативных стендов посетители могли узнать, что в озере Байкал находится до 22% пресной воды мира, а в русских лесах находится четверть всего древесного покрова планеты. 

Вполне традиционными и познавательными предстали европейские павильоны. К примеру, если на прошлой выставке в Ганновере Нидерланды соорудили для себя «биг-мак», то на этот раз их павильон похож скорее на типичный цветочный рынок, внутри которого – мельницы и фасады портовых городков. 

Вальс, альпийские луга, ледники, катание на санях продемонстрировали многочисленным гостям в австрийском павильоне. Пара профессиональных танцовщиков предлагала всем желающим поучиться танцевать традиционный Венский вальс. В первый раз за все время проведения ЭКСПО Германия и Франция представляли свои экспозиции совместно, под одной крышей. Немецкий павильон «Бионис» представлял собой увлекательную дорогу путешествий, которую посетители могли осмотреть в каплевидных электромобилях.

В целом ЭКСПO-2005 стала не просто демонстрацией новейших технологических разработок:  она вполне осязаемо показала, как можно использовать эти технологии, при этом бережно относясь к окружающей среде, стремиться к более гармоничному существованию человечества на Земле в будущем. Выставка, которую с 25 марта по 25 сентября посетило порядка 22 млн. человек (на 50% больше ожидаемого числа),  завершилась красочным шоу с роботами.

По материалам зарубежных СМИ подготовила Гуляим ТУЛЕШЕВА 

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