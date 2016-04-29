В сумме двоеборья он показал результат 373 кг, опередив серебряного и бронзового призеров из Ирана и Южной Кореи соответственно на 17 и 18 кг. Еще два раза на высшую ступеньку пьедестала почета наш недавний юниор поднялся за победы в рывке (168 кг) и толчке (205 кг). Вчера вечером на помост столицы Узбекистана вышел и второй наш участник континентального чемпионата – Владимир Седов, выступающий в весовой категории до 94 кг. И опять успех – «золото».

По круговой системе

3 мая в Алматы стартуют финалы чемпионатов Казахстана по классическим шахматам среди мужчин и женщин. Звания сильнейших нынче будут оспаривать 12 мужчин и 10 женщин. Очень сильные составы участников обещают упорную и интересную борьбу не только за золотые медали, но и остальные призовые места.

В женском турнире сыграют члены сборной Казахстана Жансая Абдумалик, Мадина Давлетбаева, Гульмира Даулетова, экс-чемпионка мира среди ветеранов Елена Анкудинова. Мужскую корону оспорят члены национальной команды Ринат Жумабаев, Муртас Кажгелеев, Ануар Исмагамбетов, Рустам Хуснутдинов, Петр Костенко, а также другие, пока не избалованные высокими титулами, но рвущиеся в бой шахматисты.

Турнир пройдет по круговой системе: мужчины проведут 11 туров, женщины – 9. Финиширует рес­публиканский чемпионат 13 мая.

На трех континентах

Успешно выступает в Китае на челлендж-турнире казахстанский теннисист Александр Недовесов. Во втором круге он сумел сломить отчаянное сопротивление хозяина корта Зе Жанга – 7:6, 7:6. А в парном разряде Недовесов играет вместе с представителем Украины Денисом Молчановым. Во втором круге они нанесли поражение американцам Джеймсу Черретани и Максу Шнуру – 6:4, 6:7, 10:6.

Тем временем в двух турнирах более высокого ранга нашим землякам пройти дальше не удалось. Юлия Путинцева на соревнованиях WTA в Рабате (Марокко) в 1/;4 финала уступила Кики Бертенс из Нидерландов – 3:6, 7:6, 3:6, а Михаил Кукушкин в Мюнхене (Германия) в турнире ATP проиграл итальянцу Фабио Фоньини – 3:6, 5:7.

Пока держатся в тени

Многодневная велогонка по дорогам Швейцарии «Тур Романдии» проводится уже в 70-й раз. И лишь однажды ее победителем был представитель казахстанской команды «Астана» – немец Андреас Кледен в 2008 году.

Нынче в борьбу за награды у нас включились казахстанцы Алексей Луценко и Андрей Зейц, итальянцы Диего Роса и Паоло Тиралонго, колумбиец Мигель Анхель Лопес, испанец Луис Леон Санчес, голландец Льюв Вестра и Гатис Смукулис из Латвии. Но, похоже, и в юбилейном для многодневки году особых титулов нашим гонщикам не завоевать. После трех этапов лучшим для команды остается 14-е место Алексея Луценко на первом отрезке пути, а в генеральной классификации представители «Астаны» выше 28-го места пока не поднялись.

Победителями прошедших этапов становились Йон Исагирре (Испания, Movistar), Марсель Киттель (Германия, Ettixx – Quick-Step) и Найро Кинтана (Колумбия, Movistar). Финиширует гонка 1 мая.