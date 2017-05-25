В этот день звучали песни не только на татарском и башкирском языках, но и на казахском, русском, украинском, немецком… Зажигательными были и танцы самых различных этносов. Помимо концертной программы и участия творческих коллективов в яркой театрализованной композиции состоялась выставка-продажа изделий народного ремесла, нацио­нальных блюд, прошли спортивные состязания.

По словам члена АНК, заместителя председателя областного татаро-башкирского этнокультурного объединения «Шатлык» Нурии Акчуриной, Сабантуй – древний национальный праздник, который вошел в реестр шедевров культурного наследия. В переводе он означает праздник плуга, который проходит после весеннего сева. Его отмечают массовым гулянием с надеждой на богатый урожай. Торжествам присущи и элементы Олимпийских игр, включающие такие состязания, как куряж с главным призом в виде барашка, армрестлинг, бег с коромыслом, перетягивание каната, лазание на шест, бой мешками на бревне и другие. Разнообразна и татаро-башкирская кухня: в честь праздника кулинары приготовили губодью – многослойный пирог с начинкой из творога, чак-чак, ишпишму, балиш, сладкие пироги...

В нынешнем году на Сабантуй в Актобе приехали гости из Казани, Уфы, Оренбурга, представители из других регионов. На традиционный праздник приехал и заслуженный деятель культуры, лауреат международных и всемирных конкурсов и фестивалей, композитор, руководитель татарского народного ансамбля «Сарман – Бул бул» из Алматы Галимжан Тамендаров. Он автор более 200 песен, играет на самых разных музыкальных инструментах, в том числе на домбре, баяне. В этот раз он подарил актюбинским слушателям музыкальную картинку из нового репертуара. Вместе с солисткой ансамбля «Сарман – Бул бул» Рамзией Есенбаевой Галимжан Гиряевич исполнил также популярные казахские песни.

Как отметил председатель совета старейшин татаро-башкирского ЭКО области Равиль Курбангалиев, этнокультурный центр «Шатлык» в области действует с 1999 года. Вместе с другими ЭКО региона благодаря поддержке государства он успешно развивается, сохраняя свои традиции, обычаи, культуру, вносит весомую лепту в укрепление дружбы и единства в нашем многонациональном обществе.