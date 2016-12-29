Сабина Алтынбекова хочет открыть волейбольный клуб в Актобе

Спорт
Азамат Сыздыкбаев
Фото с сайта FB.ru
Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова планирует открыть в Актобе волейбольный клуб, передает Kazpravda.kz со ссылкой на sports.kz.

По ее словам, многие маленькие девочки хотят заниматься волейболом.

"Это волейбольный клуб, где могут заниматься и мужчины, и женщины. И еще хотим создать высшую лигу и премьер-лигу для женских команд. Также мы открываем свой клуб, чтобы осуществить желания маленьких девочек, которые хотят заниматься волейболом", – сообщила спортсменка.

Волейболистка также рассказала, почему она решила отдать приоритет спорту, а не карьере модели.

"Я отказалась (от модельного бизнеса – Прим. ред.), потому что спорт для меня на первом месте. Я с детства мечтала связать свою жизнь со спортом, и у меня много целей, которых хочу достичь", – подчеркнула Алтынбекова.

Девушка начала заниматься волейболом поздно – с 14 лет, до этого она увлекалась танцами. В 17 лет Сабина стала членом юниорской (до 19 лет) сборной Казахстана по волейболу, с которой заняла 7-е место на чемпионате Азии.

Популярное

Все
Концерт Канье Уэста в Стамбуле побил мировой рекорд
Лучник Ильфат Абдуллин стал победителем турнира в Словении
Президент поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей
День защиты детей: как реализуются поручения Президента по поддержке детства
В Акорде провели экскурсию для школьников со всего Казахстана
Disney+ объявил о выходе трех спецвыпусков сериала «Симпсоны»
Казахстан завоевал 14 медалей на международном конном турнире в Астане
Инициативы Токаева ведут к оживлению деятельности ЕАЭС – эксперт
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Международным днем защиты детей
Ирак открыл гигантское месторождение нефти
Строительство павлодарского промышленного парка обсудили с инвестором в Кабмине
Подозреваемого в групповом разбое казахстанца экстрадировали из России
Неустойчивая погода в начале июня ожидается в Казахстане
Теневой оборот ГСМ: контрабанду на 60 млн тенге изъяли в Казахстане
Права детей получают дополнительные правовые гарантии в Казахстане
Более 180 новых автомобилей получили подразделения Нацгвардии МВД РК
Стартовал прием документов на госстипендии в сфере культуры
Доходы госбюджета за 5 месяцев превысили план
Забота о детях - главный приоритет государства: Динара Закиева обратилась к казахстанцам
От овощей до мобильной связи: как изменились цены за год в Казахстане
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
«Елимай» заряжен на победу
Как снизить платежи через рефинансирование кредитов в Казахстане
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Сердце Прометея
На квартире в Павлодаре нашли более 100 сим-карт
Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Казахстан и Россия: литературный диалог
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Объявлены победители 79-го Каннского кинофестиваля
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Пять лет на защите прав граждан
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу

Читайте также

Казахстан завоевал 14 медалей на международном конном турни…
Лучник Ильфат Абдуллин стал победителем турнира в Словении
Арлан Жанабай выиграл «бронзу» Кубка Азии по триатлону в Ки…
Алдияр Рамазанов завоевал «бронзу» на этапе Кубка мира по а…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]