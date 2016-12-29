Сабина Алтынбекова хочет открыть волейбольный клуб в Актобе

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова планирует открыть в Актобе волейбольный клуб, передает Kazpravda.kz со ссылкой на sports.kz.
со ссылкой на sports.kz
.
По ее словам, многие маленькие девочки хотят заниматься волейболом.
"Это волейбольный клуб, где могут заниматься и мужчины, и женщины. И еще хотим создать высшую лигу и премьер-лигу для женских команд. Также мы открываем свой клуб, чтобы осуществить желания маленьких девочек, которые хотят заниматься волейболом", – сообщила спортсменка.
Волейболистка также рассказала, почему она решила отдать приоритет спорту, а не карьере модели.
"Я отказалась (от модельного бизнеса – Прим. ред.), потому что спорт для меня на первом месте. Я с детства мечтала связать свою жизнь со спортом, и у меня много целей, которых хочу достичь", – подчеркнула Алтынбекова.
Девушка начала заниматься волейболом поздно – с 14 лет, до этого она увлекалась танцами. В 17 лет Сабина стала членом юниорской (до 19 лет) сборной Казахстана по волейболу, с которой заняла 7-е место на чемпионате Азии.