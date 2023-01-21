Сабыржан Аккалыков в красивом бою победил боксера из Кувейта

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Чемпион мира среди молодежи Сабыржан Аккалыков, выступающий в весовой категории до 71 килограммов, пробился в полуфинал чемпионата Азии до 22 лет в Бангкоке (Таиланд), передает Кazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

В четвертьфинале Аккалыков встретился с представителем Кувейта Сальманом Аль-Шаммари.

Этот поединок прошел при полном преимуществе казахстанца и закончился победой техническим нокаутом во втором раунде. В первом раунде его соперник дважды побывал в нокдауне.

Таким образом, Сабыржан Аккалыков стал полуфиналистом континентального первенства и обеспечил себе, как минимум бронзовую медаль.