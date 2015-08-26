Общество
"Сад дружбы Казахстан - Корея" появится в Астане
"Сад дружбы Казахстан - Корея" планируют возвести в столице Казахстана, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
Сообщается, что в начинании задействованы акимат Астаны, Посольство Республики Корея и Служба лесного хозяйства этой страны.
Данный проект планируется реализовать за счет инвестиционных средств Кореи в размере одного миллиона долларов.
Целью создания Сада дружбы является укрепление сотрудничества и развитие мест для отдыха горожан и гостей во время проведения Международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017".