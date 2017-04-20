​Сад как символ Родины

В Алматы апорту даже соорудили памятник, изображение царь-яблока красуется на многочисленных билбордах. Но вот удастся ли нашим внукам прикоснуться рукой к этому чуду? Погладить огромные лучистые яблочные бока, «лакированные, как ярмарочные матрешки, расписанные мазками, пятнами, какими-то вихрями света и зелени», – как восхищенно писал об апорте замечательный писатель Юрий Домбровский?

Возродить славу Алматы как города-сада, а также заставить цвести сады по всей стране, чтобы «царь-яблоко» шагнуло с красочных плакатов в нашу жизнь – такую цель поставил перед собой Сергей Терещенко, в прошлом первый премьер независимого Казахстана, а ныне предприниматель, для которого в приоритете – интересы Отечества.

Чтобы шумели сады

– Сергей Александрович, как известно, наше Семиречье – Жетысу является прародиной яблок. Это вытекает из теории знаменитого генетика Николая Вавилова, который определил центры происхождения целого ряда культурных растений. Другими словами, наш край уникален – он занял свое мес­то в мировой табели о рангах по сортам. И сам Бог велел нам развивать плодоводство.

– Как свидетельствует история, в 1910 году в небольшом тогда поселении Верном было 500 садов! Город по крыши утопал в них. А потом все это было вырублено. Я понимаю, что надо развивать и город. Но почему бы не взять пример с того же Израиля, где есть прекрасный праздник, называется он Ту биШват – новый год деревьев, когда каждый граж­данин Израиля должен высадить по дереву, включая грудных младенцев, за них это делают, естественно, взрослые. И если учесть, что в государстве проживают 8,5 миллиона человек, но ежегодно здесь появляется 8,5 миллиона новых деревьев, за которыми потом тщательно ухаживают!

До революции в Верном жил известный лесовод Эдуард Баум, в Алматы до сих пор растет роща, носящая его имя. Так вот, он дал совет градоначальнику, который в свою очередь издал указ о том, чтобы каждый житель города ежегодно высаживал по 20 деревьев. Почему мы не можем этого делать? Деревья можно высаживать во дворах, около домов, вдоль дорог. Естественно, что старые, засохшие должны убираться, но вместо одного срубленного дерева надо сажать десять новых, потому что город перегружен автомобилями, он очень сильно загазован, и только сады, парки, только деревья могут нас спасти.

Созданием садов в наших краях занимались многие люди. Я с благодарностью вспоминаю директора института плодоводства и виноградарства Аймака Джангалиева, который создал уникальный коллекционный фонд, вывел и запатентовал 28 сортов – клонов дикой яблони и 16 сортов абрикоса, профессора Кималя Карычева, потомственного алматинского селекционера Тихона Моисеева, Вячеслава Шайдурова… Это вообще была легендарная личность – в прошлом белогвардейский офицер, Шайдуров приехал в Алма-Ату, работал здесь и на свои деньги заложил в совхозе «Горный гигант» прекрасную ореховую рощу, которая до сих пор жива. Очень много делал для спасения уникальной флоры и фауны Казахстана прекрасный писатель- натуралист Максим Зверев…

– В старой Алма-Ате дома соседствовали не так, как сейчас – крышами и стенами из-за сверхплотной застройки, а садами. И мы детьми, несмотря на то что у деда был прекрасный сад, лазали в соседний, потому что, как известно, самые вкусные яблоки из соседнего сада. Но совместимы ли современный мегаполис и сад?

– А почему нет? Я уже говорил об Израиле, но есть и пример Германии, где также прекрасно уживаются город и сад. Понимае­те, если мы хотим, чтобы наши дети, внуки и правнуки жили в городах комфортно, мы должны делать эти города зелеными.

– Когда-то и Алматы входил в число самых зеленых городов мира.

– К этому нужно вернуться. Кстати сказать, существует грамотно разработанная программа по озеленению Алматы, ее надо воплощать в жизнь. Много делает для этого аким Бауыржан Байбек, но озеленение города должно стать личным делом каждого алматинца, чтобы люди не ждали – вот придет дядя и посадит им сад. Нет, это должен делать каждый в меру своих способностей. «Воля и труд человека дивное диво творят», – сказал кто-то из поэтов. Это действительно так.

Причем высаживать надо самые разнообразные деревья – и плодовые, и косточковые, и декоративные. Скажем, Чунджа – это благоприятный уйгурский район для выращивания черешни, вишни, сливы, абрикоса, персика. И там есть уже очень хорошие посадки.

– Я знаю, что Вы активно занимаетесь и закладкой промышленных садов.

– Да, у нас сейчас заложено много садов, особенно интенсивных. Например, в Алматинской облас­ти за последние 5–7 лет посадили около 10 тысяч гектаров садов, которые уже начинают плодоносить. 10 гектаров интенсивного сада высажено в Тургене, это предгорья Алматы, и мы надеемся, что в нынешнем году уже получим неплохой урожай. В Шымкенте в прошлом году я посадил сад на площади в 17 гектаров.

– То есть мы сами можем обеспечивать себя фруктами и не покупать китайские сливы и польские яблоки?

– Конечно, особенно юг Казахстана свободно может обеспечивать себя всеми видами плодов и фруктов, за исключение разве что бананов, да и те можно при желании выращивать в теплицах. Более того, Казахстан способен не только прокормить себя, но и быть крупнейшим экспортером фруктовой продукции.

Новые традиции

– Вокруг Астаны создан прекрасный лесной пояс. И это здорово! 70 тысяч гектаров пустынных в недавнем прошлом земель стали настоящим лесом. Я написал записку акиму Астаны господину Исекешеву с предложением высадить в этой лесополосе в междурядьях еще и медоносные травы, и тогда Астана станет городом, в котором можно производить до 20 тысяч тонн прекрасного меда!

– Мне доводилось не раз бывать в Восточном Казахстане, так там вдоль автомобильных и железных дорог высаживали кусты смородины, для горожан это было неплохим подспорьем.

– Говорят же, новое – это хорошо забытое старое. У нас в 50-е годы высаживались большие лесозащитные полосы вдоль железных дорог. В предгорьях Алматы разбивались террасные сады, где выращивался тот же апорт. Помните, какие шикарные яблоки росли здесь? Откусишь – сок брызжет, а аромат какой!

Возле Шымкента есть небольшая рощица из фисташек. Я поинтересовался, откуда она взялась. Оказалось, лет 50–60 назад первый секретарь крайкома Макаров дал распоряжение посадить ее в испытательных целях. И она до сих пор живет! Хотя никто за ней и не ухаживает.

Все у нас может расти, тем более что земли хватает, было бы желание. Но заниматься этим надо системно, целенаправленно. Не надо превращать посадку деревьев в компанейщину, как это у нас зачастую делается – посадили во время праздника какое-то количество деревьев – и забыли о них. А они потом благополучно погибают. Так нельзя! Посаженное дерево – это как твой ребенок, его надо холить и лелеять.

Почему бы нам не ввести такую традицию – когда ребята заканчивают школу, каждый выпускник сажает дерево, а первоклассники, которые приходят им на смену, все 11 лет учебы ухаживают за этими посадками.

Или родился человек, в честь него посадить дерево. Умер – в память о нем. Создали семью – надо тоже посадить дерево, а потом еще и понаблюдать, а не кривое ли оно растет? Я это не случайно сказал – в шымкентском дендропарке я видел, как у неблагополучных людей и деревья неблагополучными становятся. Вот и думайте потом, случайно ли это?

– А для себя Вы какие объемы намечаете?

– Я подумываю о том, чтобы ежегодно высаживать по миллиону деревьев, и этим мы уже занимаемся, выращиванием саженцев. Ведь особой сложности здесь нет. Вот, скажем, как я высаживал дубы – пошел в парк, насобирал со своими ребятами желудей, поздней осенью мы высадили их на своей делянке. На следующий год желуди проросли, мы за ними ухаживали – поливали, подкармливали и получились прекрасные саженцы. Этой весной, например, привезем из Китая красивые деревья. Называются они лагерстремия, цветут 120 дней в году.

– Меня тоже поразило в Китае, сколько у них цветущих деревьев. Даже в больших городах этим ароматом настоян воздух.

– Вот и нам надо перенимать лучший мировой опыт. Скажем, мы, кроме всего прочего, выращиваем еще и акацию, это и прекрас­ный медонос, и очень красивое декоративное дерево. Можно высаживать и кустарники – шиповник, жимолость… Ведь что может быть красивее цветущего сада.

– Знаете, в связи с этим мне вспоминаются слова одной из героинь Константина Симонова: «Вот все говорят – Родина, Родина… И наверное, что-то большое представляют, когда говорят. А я нет. У нас изба на краю села стоит, и около речки 2 березки. Я качели на них вешала. Мне про Родину говорят, а я все эти березки вспоминаю…» Вот и для меня сад всегда ассоциируется с отчим домом, которого, увы, уже давно нет, но как воспоминание о прошлом остались стоять три старинные ели, которые росли в большом саду моего деда. К ним можно подойти, прикоснуться щекой к шершавым стволам, закрыть глаза и – вернуться в детство. Поэтому, мне кажется, что цветущий сад – это своего рода образ Родины. Место, куда хочется возвращаться, и которое всегда в твоем сердце.

– Вы правы. Когда моему отцу Александру Ивановичу, а он был заслуженным человеком, кавалером двух орденов Ленина, ордена Трудового Красного Знамени, исполнилось 80 лет, я сделал ему предложение – давай я тебе помогу посадить парк в селе Ванновка, что в Южно-Казахстанской области. В этом селе он родился и прожил всю свою жизнь, отсюда уходил на фронт и сюда вернулся после победы, здесь 30 лет проработал председателем самого крупного колхоза «Победа». И мы с ним посадили парк на площади 7 гектаров – дубы, березы, сосны, орехи, чинары, высадили более 5 тысяч роз. Акимат помог сделать красивую ограду. Этот парк я назвал в честь отца – Александ­ровским. Это прекрасно, когда человек оставляет после себя сад.

А еще я пообещал отцу, что каждый год буду сажать по 10 тысяч деревьев. И я это делаю. Два года назад в подарок Алматы я посадил 2,5 тысячи дубов. Этой весной из Ферганы мне привезли тысячу чинар, я их подарил Шымкенту, плюс посадил еще 8 тысяч дубов. То есть слово, данное отцу, я держу.

Поэтому я призываю всех – украшайте свои города, поселки новыми садами, рощами, парками, лесами… Сейчас в Казахстане порядка 17 с половиной миллионов человек, и эта численность будет увеличиваться, а если взять за правило – каждый год высаживать по 20 миллионов деревьев, представляете, какой цветущей станет наша страна!