Сад под ключ Свежий выпуск 1214 Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

Для порядка 8 тыс. человек, проживающих в населенных пунктах сельского округа, это отличный шанс получить работу непосредственно в родном ауле. Для превращения в центр садоводства Алтын Тобе выбран потому, что здесь для этого самой природой созданы отличные климатические условия. К тому же по соседству расположено ТОО «Аманкелды», на землях которого растут 420 га садов и виноградников, заложен питомник, а в ближайших планах хозяйства – довести число плодовых деревьев, высаженных по интенсивной технологии, до 1 млн штук.

За внедрение садоводства взялся Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства, разработав специальную программу «Семейные яблоневые сады». Ее условия очень привлекательны для сельчан, неудивительно, что программа вызвала повышенный интерес у жителей сельского округа Алтын Тобе. Это лизинговая программа, рассчитанная на 8 лет под 14% годовых. При этом 7% субсидируются государством. Фонд выкупил в Казыгуртском районе 76 га земли, на которых планируется разбить сад по интенсивной технологии.

На 50 га уже ведутся земляные работы. Сады под ключ для продажи готовит ТОО «Алатау Фрутс инжиниринг». Его специалисты прокладывают систему капельного орошения, инженерные сети, включая строительство дороги, линии электропередачи, бурятся скважины для добычи воды, устанавливаются шпалеры и сетки.

Селяне смогут взять в лизинг уже готовый высаженный сад с соответствующей инфраструктурой и таким способом стать участниками программы. Уже известно, что на площади 50 га будет высажено 156 тыс. саженцев голландских сортов яблонь.

Первый промышленный урожай созреет через три года. В это время он и будет готов для реализации потенциальным покупателям. Так что у новоиспеченных садоводов не будет проблем, где взять деньги на расчет по кредиту. Для этого можно использовать средства, вырученные от продажи урожая. По предварительным расчетам, готовый сад под ключ площадью в 5 га обойдется почти в 50 млн тенге.

На площади в 26 га предполагается разместить материально-техническую базу производственного кооператива, который будет оказывать услуги по хранению, доставке и реализации выращенного урожая. В сельском округе Алтын Тобе предполагается также заложить питомник на 500 тыс. саженцев, в котором станут готовить посадочный материал – яблони, абрикосы и черешня. В перспективе предусмотрено также создание НИИ садоводства, ученые которого займутся выведением новых районированных сортов. Кроме научного сопровождения и развития садоводства, в регионе озабочены также отсутствием специалистов. Их подготовкой займутся в агротехническом колледже, где специально открыто соответствующее отделение.

В Южном Казахстане ставку на развитие интенсивного садоводства сделали три года назад, объединив для этого усилия земледельцев, органов местной исполнительной власти и государства, не жалеющего средств для привлечения современных технологий через финансовые институты развития. В считанные годы в регионе запланировано довести площадь интенсивных садов до 10 тыс. га. В помощь аграриям появятся шесть питомников, производящих и поставляющих на рынок отечественные саженцы, которые будут гораз­до дешевле, чем импортные.

Сейчас, когда есть поддерж­ка со стороны государства и даже разработаны специальные программы, как, к примеру «Семейный яблоневый сад», крестьянам стало легче переключиться на новый вид хозяйствования, отказавшись от выращивания привычных, но малорентабельных культур. Да и пример первопроходцев в этом деле зачастую служит для крестьян хорошей школой. ТОО «Аманкелды» расположено по соседству, и многие жители сельского округа Алтын Тобе уже успели побывать в его садах, поинтересовавшись не только нюансами их выращивания, но и в первую очередь урожайностью. Важно, чтобы сельские предприниматели, прежде чем ринуться в садоводство, хорошо усвоили, что этот бизнес хоть и выгодный, требует много времени, труда и терпения. Даже при использовании самых интенсивных сортов молодой сад в первый же год не может принести доход и тем более окупить вложенные затраты.