​Сад утренней свежести

В августе 2015 года Корейская лесная служба и акимат Астаны подписали меморандум о взаимопонимании, включающий в том числе и строительство Сада дружбы. И вот двухлетний проект был завершен.

– Для нас это представляет большую важность, – подчеркнул, выс­тупая на торжественном открытии парка, аким Астаны Асет Исекешев, – так как инициатива Главы государства по развитию зеленого пояса является для нас приоритетной. Поэтому в Астане активно строятся парки, скверы, Ботанический сад с парковой зоной. Все это позволит нам улучшить экологию и развить зеленый пояс внутри города.

Прежде чем выразить благодарность за этот прекрасный подарок столице, аким отметил, что Казахстан и Южная Корея имеют тесные связи во всех сферах деятельности и большое количество совместных проектов, а также акцентировал внимание на активном участии Республики Кореи в Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017». Кстати, павильон Страны утренней свежести был на выставке одним из самых крупных и посещаемых.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Кореи в Казахстане Ким Дэсик, лично принимавший активное участие в осуществлении данного проекта, выразил удовлетворение тем, что Корейский сад – символ дружбы и привязанности двух стран – был построен в столице Казахстана – Астане.

– Еще более радостно, что плод дружбы двух стран был создан после успешного завершения ­ЭКСПО-2017, где мы провели более 250 культурных мероприятий. Это стало отражением намерений корейского народа, который сделал все возможное, чтобы помочь дружественной стране. Будущее сотрудничество между нашими странами предвидится еще более ярким и плодотворным, так как в сердцах корейцев Казахстан утвердился как крупнейший партнер, – сказал он.

На строительство Сада дружбы правительство Страны утренней свежести выделило 1,7 млн долларов. Рекреационная зона площадью в 1,2 га граничит с парком «Арай», что на левом берегу реки Есиль. Архитектуру парка в национальном стиле дополняют малые архитектурные формы – арки, колокольня дружбы, есть здесь и зеркальный пруд.

Асет Исекешев и Ким Дэсик сделали три удара в колокол, что символизировало пожелание успехов лесным службам двух стран, а после вместе с гостями торжественной церемонии приняли участие в посадке памятного дерева.