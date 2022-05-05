Сады и огороды на «сухом пайке»

Урожай овощей, ягод и фруктов засыхает в садах шымкентских фермеров, оставшись без полива.

Полторы сотни крестьянских и фермерских хозяйств Енбекшинского района оказались на «сухом поливном пайке». Все они расположены на землях Сайрама, несколько лет назад ставшего частью Шымкента. Местные дехкане известны своим трудолюбием и предприимчивостью, умудряются за полевой сезон вырастить два, а то и три урожая на одном поле. Но без полива все старания и труды идут насмарку.

Именно в отсутствии поливной воды кроется основная причина катастрофического положения земледельцев. Чиновники затеяли ремонт канала, демонтировали старые лотки, а новые проложить вовремя не успели. Сейчас объясняют это тем, что подрядчик, мол, оказался недобросовестным, не выполнил взятых на себя обязательств по своевременному проведению капитального ремонта.

Земледельцев же вводили в заблуждение обещаниями с самого начала весенних полевых работ. И вот теперь, когда зацвела клубника, формируются клубни картофеля, на фруктовых деревьях завязались плоды, а черешня начала краснеть, выяснилось, что поливать все это богатство нечем. Оросительный канал «Көк», который обещали наполнить поливной водой еще в начале текущего года, по-прежнему пуст. Капитальный ремонт подрядчик не завершил, а посевы между тем уже желтеют от нехватки влаги и местами даже сохнут.

– Руки опускаются, когда видишь, столько труда вложено и все впустую, – сетует Рустамжан Абдурахманов. – У меня яблоневый сад 40 соток, такая же по площади плантация винограда и все гибнет на корню. Колоссальные затраты вложены. Если деревья и лоза засохнут, кто мне возмес­тит потери, ну как так можно?! Про два гектара клевера, которые точно так же нечем полить, я даже не говорю. Из-за нехватки поливной воды пришлось перепахать и высеять пшеницу. Многие вообще бросают землю и ищут другую работу, идут в таксисты, лишь бы не видеть, как пропадает многолетний труд. Я тоже в городе уже подработку нашел. Земля теперь, похоже, больше не прокормит…