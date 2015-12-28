​Сады Танабая

фото автора

Десять лет назад ТОО «Сарыагаш жер сыйы» вышло на рынок сельскохозяйственной продукции, открыв продажу саженцев плодовых деревьев и винограда. Это стало закономерным итогом многолетней целенаправленной работы. Вообще-то Т. Шынтасов получил образование гидротехника. После окончания Джамбульского гидромелиоративного института вернулся в родной Сарыагашский район, на всю страну славившийся своими садами и виноградниками. Это был единственный в Казахстане район, где площадь виноградников достигала 850 га, а под сады было отведено порядка 200 га. Практически все колхозы и совхозы занимались садоводством, и Т. Шынтасову то и дело по работе приходилось сталкиваться с этой отраслью сельского хозяйства, ставшей со временем его главным увлечением, а потом и делом всей жизни.

В начале 90-х годов прошлого столетия Танабая Шынтасова назначили директором совхоза «Сарыагашский». Хозяйство имело один из самых крупных питомников плодовых деревьев площадью в 50 га. В Южном Казахстане в то время было два питомника, по всей стране – восемь. «Сарыагашский» тесно сотрудничал с Казахским НИИ плодоводства и виноградарства. В 38 лет Танабай Бектанович поступил в аспирантуру, решив всерьез заняться садоводством. Научный руководитель Кемал Каричев, доктор сельскохозяйственных наук, являющийся автором сорта подвойных материалов, рекомендовал Т. Шынтасову сосредоточиться на изучении сортов плодовых деревьев, выращиваемых в Южном Казахстане. Такое исследование в регио­не проводилось только в 1973 году, хотя принято считать, что любой сорт устаревает за 15 лет.

В какой-то момент вышло так, что на весь Казахстан остались только два питомника – «Сарыагашский» и еще в Мерке Жамбылской области. Колхозы и совхозы распадались один за другим, их земли делили на паи. Новые собственники безжалостно корчевали деревья и виноградную лозу, в спешном порядке переключаясь на выращивание более прибыльного хлопчатника.

Т. Шынтасов четко осознавал, что Сарыагашскому району с его природно-климатическими условиями самой судьбой предначертано специализироваться на выращивании овощей и фруктов. Общение с учеными только убедило его в правильности такого подхода. Директор совхоза старался внедрить в хозяйстве все известные на тот момент инновации. К примеру, в 1995 году впервые в Южном Казахстане с помощью жамбылских специа­листов-водников построили на 9 га земли импульсную дождевую систему для увеличения производства подвойных материалов. Ему все время хотелось экспериментировать и попробовать что-то новое – будь то современные сорта или инновационные технологии. Впрочем, особого спроса на саженцы в те годы уже не было, а прилавки магазинов и рынков постепенно заполнялись заморскими яблоками, грушами и виноградом, по внешнему виду напоминающие восковые фигуры и не имеющие ни вкуса, ни запаха.

Т. Шынтасов по этому поводу сильно переживал, недоумевая, почему люди не видят очевидной выгоды заниматься садоводством, не желают приобретать саженцы современных сортов, которые дают урожай уже на второй-третий год после посадки, да и объем его в разы больше, чем привыкли собирать дехкане. Возможно, именно эти волнения сказались на состоянии здоровья. Он начал болеть, почти полгода ходил по врачам и больницам и в итоге принял решение оставить работу, написав заявление по собственному желанию.

В 2002 году на пустовавших землях бывшего колхоза «Красный восток» под руководством Танабая Шынтасова начали закладку первого в стране частного питомника. Территория площадью в 35 га оказалась сплошь состоящей из холмов и оврагов, так что пришлось изрядно потрудиться над планировкой земли. Специалисты Казахского НИИ плодоводства и виноградарства помогли подобрать сорта.

Уже через три года в Алматы реа­лизовали первую тысячу саженцев. В то время программы поддержки садоводства со стороны государства еще не было, и спрос на посадочный материал был минимальным. Субсидирование отрасли началось в 2007 году. И в первый же год питомник ТОО «Сарыагаш жер сыйы» продал 100 тыс. саженцев. На следующий год объем продаж достиг 200 тыс.

– Я знал, что рано или поздно все равно придем к тому, чтобы сажать сады и закладывать виноградники,– говорит Танабай Шынтасов. – Побывав за эти годы в ряде стран, я пришел к выводу, что самым перспективным сегодня является разведение карликовых садов. Их культивирует весь мир. Их преимущество очевидно. К примеру, сегодня средняя урожайность яблоневых садов по Казахстану составляет 47–50 центнеров с гектара. Использование карликовых саженцев способно увеличить ее до 50–60 тонн.

В саду ТОО «Сарыагаш жер сыйы» растут только саженцы местного производства. Несколько лет назад здесь закупили 17 тыс. карликовых подвоев во Франции. На 3 га разбили маточный подвойный участок, на котором с каждого подвоя получают в среднем до десяти корней. Хороший рост и прекрасное корнеобразование обеспечивает применение отечественного стимулятора роста, созданного в Алматинском институте химических наук им. Бектурова. Климатические условия, схожие с французскими, на этом участке обеспечивает дождевальная установка. При правильном уходе маточник прослужит полтора десятилетия. Увеличить выход посадочного материала позволяет использование одеревеневших черенков, которые также обрабатываются стимуляторами роста.

Сегодня площадь питомника составляет 95 га, из которых 65 га оснащены системой капельного орошения. Компьютерная программа сама по заданным параметрам регулирует время полива каждого участка, осуществляя его параллельно с внесением минеральных удобрений. Это позволяет сократить в три раза расход воды и минеральных удобрений.

В последние годы государство стало выделять субсидии на садоводство только при условии использования системы капельного орошения. Законодательно оговорена минимальная площадь такого сада в пять гектаров. Танабай Шынтасов считает, что это мало и неэффективно, поскольку слишком долго крестьянину придется окупать затраты на полив и электроснабжение. По мнению предпринимателя, площадь сада должна составлять не менее 15 га, только тогда можно рассчитывать на скорое получение прибыли.

Его питомник является примером эффективного использования научных достижений и передового опыта в садоводстве и виноградарстве. Он стал площадкой для научных исследований. В хозяйстве выращивают не только известные в мире сор­та яблонь, но и местные виды. Такой подход способствует сохранению ценного местного генофонда плодовых растений. Совместно с учеными Казахского НИИ плодоводства и виноградарства ведется испытание целого ряда подвоев семечковых культур на фоне мировых стандартов. Подбираются наиболее перспективные сортоподвойные комбинации, позволяющие фермерам получать больший доход от закладываемых садов.

Сейчас хозяйство ежегодно реализует десятки сортов плодовых деревьев и восемь винограда. Т. Шынтасов сотрудничает со специалистами пяти научно-исследовательских институтов. Параллельно ведется исследовательская работа, осваиваются инновационные технологии выращивания саженцев. В частности, изучаются сортово-подвойные комбинации для определения совместимости разных сортов яблок с сортами подвоев, проводится работа по получению подвоев, отводок с одеревеневших черенков. Проверяется эффективность новых регуляторов роста, полученных в Алматинском институте химических наук им. А. Бектурова.

Совместно с Юго-Западным НИИ животноводства и растениеводства проводится работа по изучению зимостойкости винограда. А еще в частном питомнике внедряется голландская технология выращивания плодовых культур «Книп баум» с применением метода сдавливания по патенту ученых Казахстана. Такой сад, выращенный на полукарликовых подвоях, начинает плодоносить уже на третий год. Деревья не надо подвязывать, и первые четыре года они не нуждаются в обрезке.

На участках питомника также ведется испытание новых сортов. Эту работу проводит областная инспекция по сортоизучению сельскохозяйственных культур. Работа в питомнике не останавливается ни на один месяц. Опыт показал, что из двух десятков плодовых культур, привезенных из Алматы, для выращивания в Южном Казахстане подходят только пара-тройка. Из России и Украины завезены новые морозостойкие сорта винограда, и тоже идет изучение пригодности их для массового культивирования на юге.

В теплицах хозяйства прописались диковинные для региона бананы, хурма, лимоны, киви. Они тоже являются частью селекционной работы практика, который находится в постоянном поиске. Еще одним направлением является производство саженцев декоративных растений, включая можжевельник виргинский, тую восточную и спиралевидную, айву японскую и пр.

Капельное орошение, использование вместо грунта субстрата, влагосберегающего абсорбента «Зебо» и других новинок в земледелии для этого хозяйства стали привычным делом. Как и выращивание саженцев на основе подвоев дикорастущих деревьев, которые отличаются жизнестойкостью, ранними сроками плодоношения и хорошим урожаем. Еще одним новшеством, которое применяется в ТОО «Сарыагаш жер сыйы», стала зимняя прививка, что сокращает срок созревания саженцев. Она незаменима при использовании карликовых подвоев в качестве промежуточной вставки. После прививки для лучшего срастания подвоя с привоем саженцы выдерживают недели две при температуре 19 °С. Это очень важный период, от которого зависят приживаемость, качество саженцев, их выход. Благо, несколько лет назад в хозяйстве построили овощехранилище, в котором можно задавать нужную температуру и использовать не только для хранения урожая, но и саженцев.

В прошлом году Танабай Шынтасов ездил за опытом в Корею, и теперь в его хозяйстве есть чудо-аппарат для посева семян овощных культур и цветов в кассеты. Кто хоть раз пробовал сеять, к примеру, петуньи, тот знает, что равномерно распределять крошечные семена – задача не из легких. То же касается высева семян капусты, томатов, лука. Опытному специалисту, занимающемуся производством рассады цветов и овощей, под силу высеять руками до 500 семян в час, тогда как корейский аппарат за это время уложит до 6 тыс. семян. Сейчас в ТОО «Сарыагаш жер сыйы» строят еще одну теплицу, которая займет полтора гектара. В ней предприниматель намерен выращивать рассаду. Если учесть, что под овощными культурами в Сарыагашском районе занято более 13 тыс. га, бизнес этот тоже будет прибыльным.

В конце января Т. Шынтасов уезжает в Москву для участия в заседании Ассоциации производителей посадочных материалов (АППМ) России, членом которой является с прошлого года. Не исключено, что оттуда тоже вернется с новыми идеями и проектами. АППМ дает хорошую возможность для обмена информацией между питомниками и способствует внедрению новых технологий производства посадочного материала.

Танабай Шынтасов – фанат своего дела, не перестающий ратовать за развитие садоводства. Его не останавливают нехватка специалистов, отсутствие отечественного производства специальной техники и инвентаря для садоводства, минимальный набор районированных сортов. Фермер неустанно твердит о необходимости объединения всех владельцев питомников и создания ассоциации по примеру соседней России, что позволит работу всех питомников поставить на научную основу и способствовать расширению площади отечественных садов. А тем временем ежегодно более одного миллиона саженцев из его питомника разъезжаются по всей области, чтобы превратиться в сады и радовать казахстанцев сочными ароматными плодами.