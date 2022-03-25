Неделю в садах Южного Казахстана садоводы разводят ночные костры.

Поздние весенние заморозки на юге республики снова совпали по времени с цветением деревьев и началом образования плодов. Чтобы спасти хоть какую-то часть урожая слив, абрикосов, миндаля и персиков, садоводы по ночам жгут костры. Только так есть шанс уберечь урожай косточковых плодовых деревьев.

К примеру, в садах ТОО «Dala Fruit» которую ночь подряд в прямом смыс­ле слова кипит битва за урожай. Три с половиной десятка работников делают все возможное для того, чтобы на садовых деревьях завязались плоды.

– Кучи сырой соломы располагаем и зажигаем с подветренной стороны сада при ночном понижении температуры, – рассказывает директор по производству «Dala Fruit» Сапарбек Ержигитов. – Окуривание продолжаем еще на протяжении часа после восхода солнца. Использование дыма эффективно только при слабых заморозках, примерно до минус трех градусов. Как раз такие и обрушились на наши сады на этой неделе.

Праздничная неделя оказалась богата на природные сюрпризы. Дождь со снегом и понижение ночной температуры воздуха до минусовых отметок заставили садоводов изрядно поволноваться. Угрозы яблоням и грушам пока нет, они еще не вступили в фазу бутонизации.