Садыр Жапаров пожелал Касым-Жомарту Токаеву успехов на посту президента
Президент , Международное сотрудничество
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Садыр Жапаров тепло поздравил Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на президентских выборах и пожелал ему успехов на высоком государственном посту.
Глава государства, поблагодарив собеседника за поздравления, заверил его в приверженности дальнейшему укреплению многогранного сотрудничества с Кыргызстаном.
В ходе разговора стороны отметили динамичное развитие казахско-кыргызского стратегического партнерства и союзничества.