Сага о детсадах

[caption id="attachment_13830" align="alignleft" width="300"] коллаж Павла Цедилина[/caption]

Государственно-частное партнерство в сфере дошкольного воспитания и обучения в Мактаарале получило невиданный размах. Сразу после того, как была принята программа «Балапан», в хлопкосеющем районе стали активно открываться детские сады и мини-центры. Предприниматели принялись осваи­вать новый вид бизнеса. К этому их призывала и местная исполнительная власть, афишируя нюансы программы по обеспечению детей дошкольным воспитанием и обучением. Хорошим стимулом для развития сети дошкольных учреждений стало обещание профинансировать из средств республиканского бюджета размещение государственного образовательного заказа в частных дошкольных организациях.

Аким района Серик Турбеков неоднократно с районной трибуны говорил предпринимателям о перспективности вкладывания денег в строительство детских садов либо перепрофилирования под мини-центры многоэтажных особняков, которые в последние годы стали строить селяне. Для региона, имеющего один из самых высоких показателей по рождаемости и при этом достаточно низкую обеспеченность дошкольными учреждениями, этот путь сулил если и не решение проблемы, то снижение ее остроты уж точно.

– Мы подсчитали, что содержание одного ребенка в государственном детском саду обходится в 35 тыс. тенге в месяц, учитывая расходы на проведение ремонта и закуп необходимого инвентаря, – рассказывает аким Мактааральского района Серик Турбеков. – В частном же учреждении эти расходы втрое ниже. За каждого ребенка из бюджета мы доплачиваем 12 тыс. 117 тенге. Так что выгода очевидна. Мы экономим государственные деньги, повсеместно открывая частные дошкольные учреждения. Это, если хотите, наше ноу-хау.

Действительно, сегодня в райо­не, в котором проживает несколько сот тысяч человек, только 31 государственный детский сад. В общей сложности бюджетные дошкольные учреж­дения в состоянии принять 3 300 детей. 79 пришкольных мини-центров посещает 2 991 ребенок. Есть еще один коррекционный детский сад, который рассчитан на одновременное пребывание в нем 50 малышей.

Нет здесь и грандиозных планов по строительству государственных детсадов. Разве что к концу года в сельском округе Калыбекова завершится строительство детсада на 75 мест, да еще в следующем году предполагается открытие дошкольного учреждения в административном центре Макта­аральского района – городе Жетысае, который сможет принять чуть больше сотни ребятишек. Собственно, этим возможности государства по организации дошкольного образования и воспитания в отдельно взятом районе и ограничиваются.

Частный сектор в этом плане выглядит куда более солидно. С 2011 по 2012 год в районе было открыто 111 детских садов, работающих на основе государственно-частного парт­нерства по программе «Балапан». Их посещают 8 800 малышей в возрасте от трех до шести лет. Это почти втрое больше, чем в государственных детсадах. Очевидно, что мактааральские предприниматели оказались достаточно гибкими и восприимчивыми ко всему новому.

– Возможность посещать дошкольные учреждения имеет сегодня 15 221 ребенок, – рапортует исполняющий обязанности начальника Мактааральского районного отдела образования Серик Торебеков. – Если исходить из того, что у нас проживают 28 222 ребенка в возрасте до шести лет, то охват дошкольным воспитанием составляет 54%. Заработная плата работникам всех этих детских садов и мини-центров выдается своевременно, в этом плане у нас никаких проблем нет.

Совсем иная ситуация сегодня сложилась в 44 частных детских садах, которые повсеместно в районе открылись с начала нынешнего года. Их владельцы рассчитывали получить средства по программе «Балапан» из бюджета. Иначе вряд ли бы открыли детские сады, установив чисто символическую оплату за месячное пребывание ребенка.

К примеру, под размещение детского сада «Нұр-Жеңіс» Оналсын Усербаева арендовала пустующее здание, открыла две группы, в которых полсотни ребятишек. Детский сад работает с первого июля, родители малышей платят по 2 500 тенге в месяц. Хозяйка «Нұр-Жеңіс» говорит, что сразу же сдала все документы в районный акимат, надеясь получить софинансирование из государственного бюджета. Там якобы даже включили ее учреждение в программу, пообещав, что деньги в сумме 12 117 тенге на каждого ребенка она получит.

Время шло, а обещанных денег все не было. В итоге 16 сотрудников учреждения все это время вместо полноценной заработной платы получают только небольшие авансы, которые выплачивает Оналсын Усербаева из собственных средств, ведь родительской платы с трудом хватает на питание детям. Долг по заработной плате только в этом детском саду превысил 1,5 млн. тенге.

Точно в такой же ситуации оказалась Анаркул Сарсенбаева, открывшая в апреле детский сад «Нұр-Арай» в своем частном доме. Он стал единственным дошкольным учреждением на весь аул Оркен. Здесь родители за месячное пребывание платят только 1 500 тенге, а для семей, в которых несколько детей детсадовского возраста, предусмотрены скидки. 13 сотрудников учреждения точно так же работают за «спасибо».

– Неоднократно обращалась в районный акимат, – рассказывает Анаркул Сарсенбаева. – И всякий раз слышала в ответ: «Потерпите еще чуть-чуть. Вопрос решается, деньги будут». Зачем тогда нас зазывали в этот бизнес, сулили золотые горы, если денег нет?! Как мне смотреть в глаза своим сотрудникам, которые вынуждены работать без денег? На что им жить? У всех семьи, дети.

– Когда получила работу нянечки в этом детском саду, я так радовалась, – делится своей проблемой Гульзахра Нарбаева. – В ауле с работой сложно, а тут такая удача. Наконец-то, думала, мои пятеро детей питаться будут нормально и приодеть их смогу. Все надежды рухнули. С апреля денег не видим. Как такое могло случиться? Теперь ходят разговоры, что наш детский сад, как и еще несколько десятков подобных дошкольных учреждений, и вовсе могут закрыться.

Стоит сказать, что в 44 детских садах, открытых с начала года, нашлось место для 3 315 детей. Многие из этих учреждений открыты в тех жилых массивах и населенных пунктах, где детских садов отродясь не было. Несколько сот их сотрудников, не получая зарплату за свой труд, недо­умевают: почему десятки таких же частных садов получают деньги из бюджета, а они нет? Их владельцы точно так же затратили кучу денег, чтобы обустроить помещения, закупить обучающий материал и тем самым помочь государству как можно больше детей охватить обучением и дошкольным воспитанием.

У исполняющего обязанности начальника Мактааральского районного отдела образования Серика Торебекова ответа на подобные вопросы нет. Он лишь подтверждает тот факт, что открывшиеся в период с января по август 2013 года детские сады направили акимату района запрос на включение их в государственный заказ. Но в связи с нехваткой финансирования из бюджета госзаказ им не был выдан. Так что выдача заработной платы работникам этих детских садов находится всецело в распоряжении самих учредителей. Где они возьмут для этого деньги и когда рассчитаются по долгам, тоже, похоже, главного педагога райо­на не очень беспокоит. Как и собственно судьба 44 детских садов.

– Открыть именно детские сады – это идея самих предпринимателей, они же хотят сразу прибыль получить! – аким Мактааральского района Серик Турбеков настроен более решительно. – Это их бизнес, а в бизнесе всякое бывает. Никто их не обнадеживал!

– Но почему тогда учредители детских садов в один голос твердят, что им обещали и даже сейчас продолжают обещать бюджетное финансирование?!

– Мы надеялись, что при уточнении бюджета сможем изыскать резервы, чтобы профинансировать содержание детей во вновь открытых садах. Не получилось. У нас и без того огромная сумма выделена для поддержки дошкольного образования. 1 млрд. 291 млн. 523 тыс. из республиканского бюджета по программе государственно-частного партнерства направлено для поддержки 111 частных детских садов. Еще 448 млн. тенге выделено из местного бюджета, в том числе для частных детских садов.

Между тем еще в одном райо­не Южного Казахстана разгорелся скандал вокруг финансирования частных детских садов. Бизнесмен из Сарыагашского района обвинил бухгалтера районного отдела образования в многомиллионных махинациях, утверждая, что распределение средств между дошкольными учреждениями по программе «Балапан» происходило далеко не одинаково.

Учредитель детсада «Балнурым» Абдырахим Шаншаров рассчитывал по программе «Балапан» получить не один миллион тенге, но в итоге в выплате ему отказали, сославшись на то, что он несвоевременно подал заявку, а деньги на тот момент уже закончились. Такой ответ не устроил не только предпринимателя, но и районный акимат. Там даже создали специальную комиссию, которая пыталась разобраться, почему не всем хватило бюджетных денег.

По информации начальника отдела экономики и финансов акимата Сарыагашского района Акментая Есбаева, в отделе образования проанализировали все документы по финансированию детских садов по программе «Балапан» и выявили, что было потрачено на 53 млн. тенге больше, чем запланировано. Справку о растрате миллионов тенге передали акиму района, а уже он направил бумаги в прокуратуру, финполицию и финконтроль. Проверка все еще продолжается. Между тем Абдырахим Шаншаров, особо не веря в результат проверки местных чиновников, разослал письма с просьбой разобраться в ситуации в Генеральную прокуратуру, Министерство образования и науки и Администрацию Президента.

Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область