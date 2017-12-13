Сагадиев встретился с победителями международных предметных олимпиад
Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев провел встречу с одаренными детьми-победителями республиканских и международных предметных олимпиад, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.
Участниками мероприятия стали 40 школьников.
По информации ведомства, что за годы Независимости одаренные дети достойно представляют Казахстан на мировой арене. Они принимали участие и добивались успехов на самых престижных международных олимпиадах по математике, физике, химии, биологии, информатике, географии.
Казахстанские школьники демонстрируют высокий уровень знаний и за прошедшие годы завоевали более 10 тысяч наград, из которых 2131 золотых, 3098 серебряных, 4481 бронзовых медалей и 322 грамот. По итогам участия в международных олимпиадах по естественно-математическим наукам сборная страны занимает 11 место в мире.