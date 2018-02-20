Экономика
Сагинтаев дал ряд поручений по открытию МФЦА
Инга Селезнева
В ходе заседания Правительства РК Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев дал ряд поручений по открытию международного финансового центра "Астана", передает корреспондент Kazpravda.kz.  

"Учитывая важность данного проекта, поручаю министерствам иностранных дел, финансов, национальной экономики, внутренних дел, по инвестициям и развитию, а также акимату Астаны и компании "Астана ЭКСПО-2017" оказать необходимое содействие в подготовке к проведению официальной презентации МФЦА. Министерству информации и коммуникаций совместно с МФЦА на постоянной основе проводить информационную поддержку. Министерствам иностранных и внутренних дел, труда и социальной защиты населения, акимату Астаны совместно с пограничной службой КНБ необходимо принять меры по упрощению процедур оформления необходимых документов для участников МФЦА", – поручил Сагинтаев.

Напомним, официальная  церимония открытия МФЦА состоится 5 июля 2018 года в здании Конгресс-центра ЭКСПО. Для участия в церемонии приглашены руководители крупнейших международных компаний, институтов развития, финансовых организаций. 

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