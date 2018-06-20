Сагинтаев и Джаксыбеков представили акима Туркестанской области

Общество
Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Сегодня по поручению Президента РК Нурсултана Назарбаева Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев и руководитель Администрации Президента Адильбек Джаксыбеков приняли участие в сессии маслихата вновь образованной Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.

В ходе заседания Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев зачитал письмо Главы государства, адресованное депутатам областного маслихата, о предложении назначить на должность акима Туркестанской области Туймебаева Жансеита Кансеитовича. По итогам голосования депутаты единогласно поддержали кандидатуру, предложенную Президентом.

Далее Премьер-министр и руководитель Администрации Президента РК встретились с активом Туркестанской области, где представили нового акима.

Бакытжан Сагинтаев напомнил, что вчера историческим решение Главы государства в нашей стране образована новая Туркестанская область.

"На протяжении многих веков Туркестан являлся центром политической и духовной жизни не только всей Центральной Азии, но и всего тюркского мира. Решение Главы государства о назначении священного Туркестана областным центром способствует его дальнейшему развитию. Это историческое решение Президента положительно повлияет на улучшение жизни местного населения, а также способствует социально-экономическому развитию всего региона", – отметил Бакытжан Сагинтаев.

Для исполнения поручений Главы государства под председательством первого заместителя Премьер-министра РК Аскара Мамина создана правительственная комиссия по разработке генерального плана, способствующего развитию города Туркестана как культурного и духовного центра тюркского мира.

В ходе представления Бакытжан Сагинтаев отметил большой опыт работы Жансеита Туймебаева на различных ответственных руководящих должностях.

В рамках встречи также выступили представители местной общественности. Писатель Мархабат Байгут, общественный деятель Шалатай Мырзахметов от имени региона поблагодарили Главу государства за решение, которое поднимает духовную силу народа и задает новый импульс развития региона.

Жансеит Туймебаев родился в 1958 году. Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова и Московский государственный социальный университет. Доктор филологических наук. В разные годы работал шефом Протокола Президента РК, советником Президента РК, чрезвычайным и полномочным послом РК в РФ, министром образования и науки РК, чрезвычайным и полномочным послом РК в Турецкой Республике. С октября 2016 г. занимал должность акима Южно-Казахстанской области.

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