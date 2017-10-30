Сагинтаев: Мы первыми поддержали реализацию проекта Баку – Тбилиси – Карс
Во время торжественной церемонии открытия железной дороги Баку – Тбилиси – Карс Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев заявил, что новая железная дорога имеет огромное значение для полноценной реализации транзитно-транспортного и логистического потенциала всего региона, сообщает news.day.az.
"Казахстан, расположенный в самом центре Евразии, активно проводит работу по развитию трансконтинентальных перевозок между Европой и Азией. Мы первыми поддержали реализацию проекта Баку – Тбилиси – Карс. Это решение было принято в 2006 году Азербайджаном, Турцией и Грузией при поддержке Казахстана и Китая. Для нас символическое значение имеет то, что такое важное решение было принято в нашей столице Астане", – сказал Сагинтаев.
По его словам, проект формирует оптимальную логистику, генерирует экономический рост и торговлю в регионе.
"Задачей Казахстана является развитие транзитно-транспортного потенциала и подключение к межконтинентальной евразийской системе в качестве "золотого моста". Решением этой задачи мы упорно занимаемся в рамках реализации государственной программы "Нурлы жол", – отметил глава Правительства РК.
Премьер также отметил, что за последние девять лет инвестиции в развитие транспортно-логистической системы Казахстана составили около 28 миллиардов долларов.
"Мы обеспечили кратчайший путь выхода грузопотоков из Китая, стран Центральной Азии, Урало-Сибирского района России на транскаспийский коридор. Уверен, что железная дорога Баку – Тбилиси – Карс даст ощутимый толчок развитию региональной торговли. Она создаст дополнительный потенциал для экономического роста. Не менее важно, что коридор будет служить фактором обеспечения стабильного и безопасного развития всего региона Южного Кавказа", – добавил Премьер.
Сегодня из порта Курык прибыли на пароме в бакинский порт Алят первые контейнерные поезда, сформированные в Казахстане и Китае, сказал Сагинтаев, отметив, что далее они проследуют по маршруту Баку – Тбилиси – Карс.
"В этой связи хочу поздравить всех глав государств и участников сегодняшнего торжественного мероприятия с этим историческим событием", – заключил Премьер-министр Казахстана.
Отметим, что сегодня в Баку прошла официальная церемония открытия железной дороги Баку – Тбилиси – Карс, построенной на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.