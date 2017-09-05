Сагинтаев: Мы видим повсеместное внедрение цифровых инноваций
Бакытжан Сагинтаев принял участие в IX заседании Международного форума суверенных фондов благосостояния, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Премьер-министра.
Приветствуя участников мероприятия, Бакытжан Сагинтаев отметил значимость форума IFSWF, который проходит в Центрально-Азиатском регионе впервые.
"Это для нас высокая честь и большая ответственность. Правительство Казахстана уверенно, что наше заседание обстоятельно рассмотрит самую актуальную для суверенных фондов повестку дня и выработает план действий, отвечающий на новые вызовы и задачи", – сказал Премьер-министр РК.
По словам Бакытжана Сагинтаева, в последние несколько лет на финансовых рынках произошли фундаментальные изменения.
"Мы видим повсеместное внедрение цифровых инноваций. Технологический прогресс открывает новые возможности инвестирования. Вместе с тем новая мировая экономическая реальность выдвигает перед нами и новые угрозы. Замедление мирового роста и волатильность на фондовых рынках заставляют нас искать новые решения обеспечения инвестиционной доходности, пересматривать наши стратегии менеджмента, внедрять новые механизмы и критерии эффективности", – подчеркнул Премьер-министр.
Бакытжан Сагинтаев призвал объединить усилия для выстраивания слаженных действий.
"Уверен, только так мы сможем дать симметричный ответ новой экономической реальности", – добавил глава Правительства.
Вместе с тем он подчеркнул, что Казахстан готов поделиться своим опытом.
"Казахстан сделал большой прогресс за годы независимости. Это стало возможным благодаря гибкому и последовательному внедрению лучших мировых практик с учетом наших реалий", – заключил Сагинтаев.