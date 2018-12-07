Сагинтаев наградил победителей чемпионата WorldSkills Kazakhstan

Общество
Фото с сайта primeminister.kz
С 3 по 7 декабря проходил четвертый чемпионат WorldSkills Kazakhstan. В течение четырех дней свыше 350 студентов колледжей со всех регионов страны состязались в навыках работы по 30 различным специальностям. Конкурс нацелен на развитие технического и профессионального образования. Церемонию награждения победителей открыл Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Б. Сагинтаев поблагодарил студентов колледжей, приехавших со всех регионов страны, за участие и поздравил всех организаторов и гостей с успешным завершением республиканского чемпионата. Премьер-Министр сообщил, что на недавнем расширенном заседании Национальной Палаты предпринимателей «Атамекен» представители бизнеса приняли приглашение и со следующего года будут активно работать с ассоциацией WorldSkills Kazakhstan по подготовке квалифицированных кадров.

Основная цель чемпионата WorldSkills Kazakhstan — показать престижность рабочих профессий, дать возможность молодым работникам получить практические навыки и высокую квалификацию, востребованную на современном рынке труда.



Отмечено, что Казахстан присоединился к движению Worldskills в 2014 г. Вместе с тем, уже есть результаты. Если в первый год участия на чемпионате мира WorldSkills Competition в Сан-Паоло в 2015 г. казахстанская команда была на 50 месте, то в 2017 г. в Абу-Даби заняла 24 место. Вместе с тем, развитие профессионально-технического и высшего образования в стране открывает перспективы дальнейшего улучшения показателей.

Отдельное внимание было уделено необходимости непрерывного обучения и освоения новых профессий. Это связано с технологическим обновлением рабочих процессов. В этой связи, Правительством ведется системная работа совместно с работодателями, иностранными экспертами по дальнейшему совершенствованию программы профессионально-технического образования в целях повышения конкурентоспособности отечественных кадров на постоянно меняющемся рынке труда.



Премьер-Министр Казахстана особо отметил ряд ярких работ участников чемпионата и вручил награды победителям по шести компетенциям: ИТ-решения для бизнеса (3 место — И. Абдулабаев, 2 место — И. Чупрынин, 1 место — М. Соколовский); электроника (3 место — А. Просецкий, 2 место — О. Халимов, 1 место — П. Фетисов); веб-дизайн (3 место — Н. Минеев, 2 место — А. Мунько, 1 место — И. Симанов); графический дизайн (3 место — Ф. Евдокимов, 2 место — И. Медхатов, 1 место — Д. Болат); инженерная графика CAD с использованием технологий компьютерного конструирования (3 место — С. Жайлауов, 2 место — О. Шатерников, 1 место — Д. Зорин); пекарское дело (3 место — И. Бородулина, 2 место — А. Маркабай, 1 место — А. Амангосова).



В церемонии награждения также приняли участие депутат Сената Парламента Б. Айтимова, депутат Мажилиса Парламента Ж. Нурманбетова, Заместитель Премьер-Министра Е. Досаев, министр образования и науки Е. Сагадиев, министр труда и социальной защиты населения М. Абылкасымова и другие.

Победители республиканского чемпионата будут представлять Казахстан на международном чемпионате в 2019 г. в Казани.

Награждены победители по компетенциям:
  • «Мехатроника» — А. Бетцольд, И. Раисов, А. Чукаловская, О. Лизогуб, Д. Карлюка, Б. Филиппов;
  • «Токарные работы на станках» — Т. Орынов, И. Герасимов, Ю. Варавин;
  • «Сварочные технологии» — Ж. Элипбаев, М. Омар, М. Гусельников;
  • «Облицовка плиткой» — С. Дүйсенбеков, А. Баялы; Д. Тлебаев, И. Тургын.
  • «Кузовной ремонт» — К. Естаев, Ж. Умирзаков, Т. Махамбетов.
  • «Сантехника и отопление» — Д. Искандаров.
  • «Электромонтаж» — Д. Шарыпов, А. Фрей, Н. Бегалы.
  • «Кирпичная кладка» — Д. Арал, Н. Аманжолов, Е. Ергали.
  • «Сухое строительство и штукатурные работы» — В. Веселов, А. Оземский, Ж. Таубай.
  • «Малярные и декоративные работы» — А. Сисенов, С. Утеулиева, Б. Каженов.
  • «Мобильная робототехника» — А. Поморзин, В. Любенко, А. Бейсенбай, Б. Бекетов, Н. Бура, Е. Охрименко.
  • «Парикмахерское искусство» — Н. Нурмуханова, Л. Упорова, О. Артыкбай.
  • «Дизайн и моделирование одежды» — Ж. Максут, Н. Титенко, А. Муслим-би.
  • «Кондитерское дело» — К. Кабиева, Э. Байметов, Т. Прусакова.
  • «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» — К. Булат, Е. Бектан, О. Мрким.
  • «Поварское дело» — С. Токтарканов, А. Свечкарь, А. Асылбеков, Ю. Гапонов, Б. Жандар.
  • «Ресторанный сервис» — А. Сарбасов, Е. Пиджакова, А. Перпелюков.
  • «Обслуживание холодильной и вентиляционной техники» — А. Минаев.
  • «Сетевое и системное администрирование» — А. Степанюк, Г. Лепетин, А. Шолох, Р. Ануарбеков, Т. Баталина, А. Рудяков.
  • «Визуальный мерчендайзинг и витринистика» — Т. Антонова.
  • «Отель-ресепшионист» — С. Санаилова.
  • «Слесарь-ремонтник сельскохозяйственных машин и тракторов» — Н. Шыныбек.
  • «Обслуживание и ремонт дизельных двигателей» — К. Огнев.
  • «Определение качества зерна и продуктов ее переработки» — Г. Еришева.

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