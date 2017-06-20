Сагинтаев об объединении больниц: Пациенты по всему городу будут бегать

В ходе селекторного заседания Правительства Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил учитывать интересы населения при объединении медучреждений, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Как проинформировал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, в рамках государственной программы "Денсаулык" на 2016–2019 годы профильным ведомством разрабатывается единый перспективный план развития инфраструктуры здравоохранения. Программа предусматривает в том числе объединение медучреждений, что позволит существенно сократить расходы на их администрирование и улучшит работу.
"Сеть медицинских организаций систематизируют на основе единого перспективного плана развития инфраструктуры здравоохранения. Предусматривается повышение доступности первичной медицинской помощи, модернизация инфраструктуры, улучшение менеджмента медицинских организаций, привлечение инвестиций и увеличение доли частного сектора, повышение экономической эффективности и качества системы здравоохранения", – сообщил в своем докладе Елжан Биртанов.
Согласно информации Минздрава, в республике медицинские услуги предоставляют 7 914 объектов здравоохранения. Из них 6 764 объекта – государственные, 1 150 – частные. 842 организации оказывают стационарную помощь, из них − 171 частная, амбулаторно-поликлиническую помощь оказывают 7 072 организации, из них 979 − частные.
По итогам рассмотрения вопроса Премьер-министр поручил Минздраву совместно со всеми акимами дополнительно проработать вопросы объединения сети объектов здравоохранения, при этом учесть специфику регионов, численность населения, структуру заболеваемости и приоритеты развития отрасли.
"Если эти клиники находятся в разных частях города, надо проработать, чтобы не получилось так, что больному надо будет бегать за одной услугой в один конец, а за другой – в другой конец города. Если вы таким образом будете объединять, то больные по всему городу будут бегать", – прокомментировал нововведение Бакытжан Сагинтев.
Кроме этого, глава Кабмина обратил внимание на перегруженность поликлиник страны на 35%. Причину сложившейся ситуации Премьер видит в плохом развитии частной медицины и "зарегулированности" госуслуг этой сферы.
Сагинтаев поручил доработать все вопросы.
9 июня прошла коллегия Минздрава, на которой директор департамента инвестиционной политики Министерства здравоохранения РК Аслан Кинаятов объяснил объединение больниц следующим образом: "В городах с высокой плотностью населения есть маломощные стационары. Международные тенденции демонстрируют необходимость укрупнения, создания крупных стационарных объектов, что позволит применить масштабные инструменты по стратегии развития медицинской службы в целом, внедрить современные медицинские технологии, повысить преемственность, полноту и качество медицинских услуг, также управляемость и эффективность, что повлияет на уровень удовлетворенности пациентов".
Другими причинами новации является износ зданий стационарных организаций на 50%, медтехники – на 35%, простаивание нового оборудования, оснащенность техникой 70% больниц.