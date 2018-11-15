Сагинтаев обозначил приоритетные направления для наращивания казахстанско-словацкого сотрудничества

В Казахстан с первым официальным визитом прибыл Премьер-министр Словацкой Республики Петер Пеллегрини. Глава государства Нурсултан Назарбаев принял П. Пеллегрини в Акорде. В Үкімет үйі была проведена рабочая встреча премьер-министров двух стран, по завершении которой состоялся казахстанско-словацкий бизнес-форум, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.
В ходе встречи Бакытжан Сагинтаев и Петер Пеллегрини обсудили широкий спектр вопросов по дальнейшему углублению и расширению двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Рассмотрены текущие и перспективные направления взаимодействия в сферах торговли, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, машиностроения, образования, финансового сектора, транзитно-транспортной сфере, а также реализации совместных инвестиционных проектов. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в области туризма. Словакия планирует открыть в Казахстане два центра по выдаче в упрощенном порядке шенгенских виз казахстанским гражданам.
Бакытжан Сагинтаев отметил, что наблюдается устойчивый рост экономического сотрудничества. Вместе с тем, с учетом имеющегося потенциала обозначены перспективы дальнейшего наращивания объемов двустороннего товарооборота. К примеру, Казахстану интересен опыт Словакии в развитии отрасли автомобилестроения, альтернативных и возобновляемых источников энергии и "зеленой" экономики, а также в сфере модернизации энергетической инфраструктуры и в области ядерной энергетики.
В свою очередь Петер Пеллегрини сообщил, что Казахстан является ключевым для страны партнером в регионе Центральной Азии. Премьер-Министр заявил, что словацкие компании активно участвуют в реализации крупных энергетических и инфраструктурных проектов в РК, и выразил благодарность за обеспечение защиты инвестиций и освобождение от двойного налогообложения. По его мнению, Казахстан реагирует на все современные требования по защите инвесторов.
Кроме того, П. Пеллегрини отметил, что Словакии интересен опыт успешного председательствования Казахстана в ОБСЕ, который организовал саммит после 11-летнего перерыва. Напомним, Словацкая Республика будет председательствовать в ОБСЕ в 2019 г.
Дипломатические отношения между Казахстаном и Словакией установлены 01.01.1993. За 2017 г. товарооборот составил $53 млн, что на 40% больше, чем в 2016 г. За январь-август 2018 г. товарооборот составил $33,5 млн. В целом, за с 2005 г. по II кв. 2018 г. валовый приток прямых инвестиций из Словакии в Казахстан составил $20,6 млн. По последним данным в Казахстане зарегистрировано 62 юридических лиц, филиалов и представительств со словацким участием.
Казахстанско-словацкий бизнес-форум собрал на одной площадке около 120 представителей бизнес-сообщества двух стран. Во главе с Премьер-министром Словацкой Республики Петером Пеллегрини прибыли более 70 представителей государственных структур и бизнеса в различных сферах экономики: машиностроение, промышленность, энергетика, здравоохранение, строительство, логистика, химическая индустрия, авиация, сельское хозяйство, ИТ и др.
В ходе форума определены новые возможности и перспективы партнерства деловых кругов двух стран. Участники форума отметили возрастающий взаимный интерес бизнес-сообществ к совместной работе, обменялись опытом, а также высказали пожелания для увеличения инвестиционного и торгово сотрудничества.
Обращаясь к участникам мероприятия, Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев отметил, что Словакия является одним из ключевых партнеров Казахстана в Центральной Европе. Оба государства имеют много общего. Это — индустриально-аграрная направленность экономик, развитый человеческий потенциал и выгодное географическое расположение.
Установлению дипломатических отношений между Казахстаном и Словакией в этом году исполняется 25 лет. За четверть века дружбы и партнерства между странами налажен доверительный диалог, созданы благоприятные условия для развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, расширена договорно-правовая база. Вместе с тем, последовательно развивается сотрудничество в торгово-экономической сфере.
Сагинтаев в своем выступлении обозначил ряд приоритетных направлений для наращивания сотрудничества. Так, республика приветствует инвестиции в различные сектора экономики, особенно в развитие обрабатывающей промышленности и несырьевого экспорта. Казахстан также нацелен на внедрение элементов Четвертой промышленной революции — 3D-принтинг, онлайн-торговля, мобильный банкинг, цифровые сервисы, автоматизация, роботизация, искусственный интеллект и обмен «большими данными». Особое внимание в Казахстане также уделяется аграрному сектору, который должен стать одним из ключевых драйверов экономики. Приоритетами развития АПК являются повышение производительности посредством внедрения новых технологий и переработки сельхозпродукции, в том числе для дальнейшего экспорта.
Представителей словацкого бизнеса в ходе форума проинформировали, что Казахстан обладает огромным потенциалом для выгодного ведения бизнеса. РК является членом Евразийского Экономического Союза с населением более 180 млн человек, где нет таможенных границ, членом ВТО, ассоциированным членом Комитета по инвестициям ОЭСР, а также страна присоединилась к Декларации о международных инвестициях. На постоянной основе проводится работа по улучшению инвестиционного климата.
В завершение выступления Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев пригласил словацкий бизнес к активному сотрудничеству и реализации новых совместных проектов. Сегодня в Казахстане реализуется крупномасштабная кампания по приватизации. Выставлены акции компаний в горнодобывающей промышленности и металлургии, нефтегазовой отрасли, энергетики, транспорта и связи, инфраструктуры и других. Кроме прямой приватизации, активно развивается сотрудничество на принципах государственно-частного партнерства. На сегодняшний день по механизму ГЧП заключено 183 договора, в которых участвуют как зарубежные, так и местные компании.
Оптимизирована налоговая нагрузка, проработаны преференции. Упрощены процедуры планирования проектов в сфере государственно-частного партнерства. Улучшено миграционное и трудовое законодательство, упрощена процедура привлечения иностранной рабочей силы. Отмечено, что Казахстан стремится к открытому диалогу с инвесторами. Для этого действует Совет иностранных инвесторов при Президенте, Совет по улучшению инвестиционного климата при Премьер-министре, внедрены институты инвестиционного и бизнес-омбудсмена. С 2016 г. действует принцип "Единого окна" для всех инвесторов и открыты региональные офисы по обслуживанию инвесторов во всех регионах страны.
В рейтинге Doing Business-2019 Казахстан занял 28-ое место: страна на первом месте по инвестиционному климату в Центральной Азии, и более 70% инвестиций стран Центральной Азии приходится на долю РК. Только за последнее десятилетие в страну привлечено порядка $250 млрд прямых иностранных инвестиций. В стране функционируют 11 специальных экономических зон и 22 индустриальные зоны с разной отраслевой направленностью и различными преференциями.
В республике принята специальная госпрограмма "Цифровой Казахстан". В стране функционируют инновационные кластеры, такие как "Назарбаев Университет" и Парк инновационных технологий. Недавно открылся новый Международный технопарк ИТ-стартапов Astana Hub. Заработал мультимодальный Евразийский транспортный коридор. Через Казахстан теперь проходят 5 железнодорожных и 6 автомобильных международных маршрутов, связывающих Китай и другие страны Азии с Европой через Россию, Каспийское и Черное моря, а также Иран и Турцию.
С января 2018 года в столице страны начал функционировать Международный финансовый центр "Астана", который воплотил в себе самые лучшие модели финансовых центров Нью-Йорка, Сингапура, Лондона и Дубай на принципах и нормах английского права. Для участников МФЦА будут действовать упрощенные налоговый, визовый и трудовой режимы.
В страну активно входят зарубежные банки. Сейчас работают такие банки как, Mitsubishi UFG (Япония), CITI Bank (США), Deutsche Bank (Германия), Arab Bank (Иордания), ING Bank (Нидерланды), ВТБ Банк (Россия) и многие другие.
В свою очередь Премьер-министр Петер Пеллегрини рассказал о заинтересованности словацких предпринимателей в инвестировании в Казахстан, а также выразил уверенность, что и ранее очень хорошие экономические отношения между странами будут развиваться с еще большей силой. Правительство Словацкой Республики готово максимально развивать экономические отношения между странами через поддержку взаимных и совместных зарубежных инвестиций и участие в других поддерживающих мероприятиях, поскольку подобные форумы в значительной мере помогают развивать настоящие и будущие экономические отношения.
Как отметил Пеллегрини, Казахстан предлагает словацким предпринимателям благоприятные экономические условия.
"К отраслям, в которых мы видим самый большой потенциал, принадлежат энергетика, в том числе возобновляемая, автомобильная промышленность, машиностроение, оборудование для добывающей промышленности, газовая и нефтяная промышленность, технология по очистке воды, а также производство продуктов питания и другие отрасли. Поэтому фирмы, которые здесь присутствуют, представляют именно эти сферы", – сказал Петер Пеллегрини, заверив, что казахстанским бизнесменам будут созданы наилучшие условия в Словацкой Республике.
В ходе форума также выступили заместитель председателя правления НК "Kazakh Invest" М. Бірімжан, министр экономики Словакии Ж. Петер, директор Словацкого агентства по развитию инвестиций и торговли Б. Тибор, представитель Словацкого агентства по развитию инвестиций и торговли Ш. Томаш, генеральный директор Coloseo EAS Е. Ян.