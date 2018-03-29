Сагинтаев обсудил региональные вопросы развития с активом и бизнесменами ЮКО
Накануне в ходе рабочей поездки в Южно-Казахстанскую область Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев встретился с активом области и представителями бизнеса. На повестке были вопросы реализации Посланий Главы государства и системы работы проектного управления области по достижению целевых индикаторов социально-экономического развития в 2018 году, передает Kazpravda.kz.
Как сообщает пресс-служба Премьер-министра РК, в ходе встречи была рассмотрена работа актива региона по созданию необходимых условий для обеспечения качественного и устойчивого роста экономики в условиях новой глобальной реальности. В частности по таким направлениям, как АПК, привлечение инвестиций, развитие базовых секторов экономики, массового предпринимательства, индустриализация, технологическая модернизация и внедрение элементов Индустрии 4.0, цифровизация, создание новых рабочих мест.
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев отметил, что в прошлом году для реализации поставленных Главой государства задач по формированию новой модели роста было внедрено проектное управление. Сформирован портфель проектов по всем наиболее важным направлениям развития экономики. По каждому проекту установлены целевые показатели и ответственные лица, разработаны детальные планы внедрения проектов с указанием конкретных результатов и сроков.
С докладом о ходе реализации в регионе поставленной Главой государства в Послании "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность" задачи по созданию новой модели экономического роста выступил аким Южно-Казахстанской области Жансейит Туймебаев.
О том, какие резервы и экономические возможности области необходимо эффективно использовать, а также о планах работ Южно-Казахстанской области по своим направлениям прокомментировали министры национальной экономики Сулейменов, по инвестициям и развитию Касымбек, труда и социальной защиты населения Абылкасымова, информации и коммуникаций Абаев, а также первый вице-министр сельского хозяйства Евниев и председатель правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Мырзахметов. В обсуждении также приняли участие акимы районов и региональные предприниматели.
Подводя итоги встречи, Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев отметил, что развитие предпринимательства является одним из главных приоритетов Правительства в создании новой модели экономического роста страны. На сегодняшний день принимаются системные меры по улучшению предпринимательского климата и стимулированию деловой активности МСБ. Импульс для развития массового предпринимательства придаст расширение микрокредитования в рамках пяти социальных инициатив Президента.
В этой связи отмечена необходимость слаженной совместной работы государственных оргаов с бизнес-сообществом. В рамках работы проектного управления создана возможность для бизнеса оперативно доносить свои предложения в государственные органы.
Справочно: Правительством утверждена единая Дорожная карта, включающая конкретные мероприятия и сроки их исполнения. В прошлом году Правительством совместно с местными исполнительными органами рассмотрены 552 проблемных вопроса бизнеса. Большая часть вопросов снята в рамках работы по разработке нового Налогового и Таможенного кодексов, а также законопроекта по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности, госпрограмм по поддержке бизнеса. На сегодня по оставшимся 45 вопросам госорганами утвержден соответствующий план мероприятий по их реализации и разрешению.