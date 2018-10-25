Сагинтаев обсудил с главой ЮНИСЕФ вопросы защиты прав детей

Общество
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Фото: primeminister.kz
В Астане на полях Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с исполнительным директором ЮНИСЕФ Генриеттой Фор, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.

В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества в области защиты прав детей, в том числе в рамках реализации основополагающих международных соглашений, целей устойчивого развития и повестки гендерного равенства по расширению прав женщин и девочек, а также исполнения регулярных программ Правительства РК и ЮНИСЕФ.

Бакытжан Сагинтаев выразил признательность ЮНИСЕФ за оказываемую поддержку в вопросах защиты прав детей и готовность Правительства Казахстана также внести свой вклад в формирование международных и региональных инициатив.

Кроме того, внимание было уделено перспективам дальнейшего взаимодействия. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил следующий год "Годом молодежи Казахстана". В этой связи одной из задач, стоящей перед Правительством, является поддержка усилий партнеров в лице международных организаций, неправительственного сектора, исследовательских и академических кругов, правозащитных организаций по защите прав детей с акцентом к правам уязвимых слоев населения.

Фонд под наименованием Международный чрезвычайный детский фонд (United Nations International Children’s Emergency Fund) был создан 11 декабря 1946 г. по решению Генеральной Ассамблеи в качестве чрезвычайной организации для оказания помощи детям, пострадавшим в ходе Второй мировой войны. Фонд был создан временным, однако в 1953 г. ООН расширил круг деятельности и продлил срок полномочий на неопределенный период.

В феврале 1992 г. Детский фонд ООН и Всемирная организация здравоохранения организовали первую миссию в независимый Казахстан для проведения оценки положения детей. Эта миссия положила начало деятельности ЮНИСЕФ в Казахстане. В 1994 г. после организации представительства ЮНИСЕФ в Казахстане началась работа по регулярным программам Правительства РК и ЮНИСЕФ.

В феврале 1994 г. в рамках визита в США состоялась встреча Президента РК Нурсултана Назарбаева с Генеральным секретарем ООН Бутросом Бутросом-Гали, во время которой была подписана Конвенция о правах ребенка, которая стала первым международным соглашением, ратифицированным Правительством РК в 1994 г.

В октябре 2016 г. состоялось подписание Основного плана операций Правительства Казахстана и Детского фонда ООН на 2016-2020 гг.

В текущем году Фонд продолжил активное сотрудничество с Правительством РК через реализацию в стране программ и проектов, направленных на развитие ювенальной юстиции, создание системы правосудия, дружественного к детям, внедрение системы социальных услуг для детей в контакте с законом, создание равных возможностей для детей, независимо от их статуса, во всех сферах жизнедеятельности, внедрение системы мониторинга благополучия детей на всех уровнях, внедрение системы оказания помощи для улучшения психического здоровья подростков и предотвращения суицида, проведение исследований и ситуационного анализа для выявления новых или упущенных из вида проблем детей в Казахстане, расширение и углубление социальной работы с уязвимым населением, включая детей.

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