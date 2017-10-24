Сагинтаев обсудил с предпринимателями Алматы цифровизацию налогового администрирования

Экономика
Фото: PrimeMinister.kz
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел в Алматы встречу с членами регионального совета Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", на которой были обсуждены актуальные вопросы и наиболее перспективные направления развития малого и среднего бизнеса, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

В ходе мероприятия министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов выступил с докладом о развитии бизнес-среды в рамках проекта Стратегического плана развития страны до 2025, председатель правления НПП "Атамекен" Аблай Мырзахметов и председатель комитета обрабатывающей сферы палаты Владимир Бобров выступили по вопросам сотрудничества бизнеса с госорганами и эффективности мер господдержки.

В свою очередь со стороны бизнес-сообщества в дискуссии приняли участие президент группы компаний "Astana Group" Нурлан Смагулов, председатель совета директоров АО "Technodom Operator" Эдуард Ким, учредитель ТОО "Редпрайс" Рамиль Мухоряпов, председатель совета директоров холдинга "Базис-А" Александр Белович, председатель совета директоров компании "Сентрас Капитал" Эльдар Абдразаков и генеральный директор ТОО "Smart Pay" Олжас Кундакбаев.

Во время встречи участники также обсудили субсидирование городских автобусных маршрутов, цифровизацию налогового администрирования, повышение эффективности работы консультативно-совещательных органов, обеспечение онлайн-доступа к информации о земельных участках, создание малых индустриальных зон, перевод непрофильных активов МИО в рыночную среду, а также открытие полноформатного Центра обслуживания предпринимателей в Алматы.

Бакытжан Сагинтаев отметил, что развитие МСБ является одним из важнейших приоритетов работы Правительства, и основной целью здесь является создание благоприятных условий для развития отечественного бизнеса.

В этом вопросе ведется работа по целому ряду направлений, в частности по оказанию мер финансовой поддержки. Так, в настоящее время профинансировано более 13 тыс. проектов бизнеса, принята Программа по развитию продуктивной занятости и массового предпринимательства, в рамках которой предоставляются микрокредиты до 18 млн тенге с номинальной ставкой не более 6%.

Наряду с финансовой поддержкой оказывается и законодательная – принимаются меры по дерегулированию бизнеса. На сегодняшний день количество разрешений сокращено более чем втрое и проведена ревизия государственных контрольных и надзорных функций. Выработаны практические рекомендации, предполагающие отказ от существующего порядка проведения выборочных проверок и большей части проверок по особому порядку.

Также завершена работа по ревизии законодательства на предмет предоставления бизнесом отчетности и сведений госорганам. На первом этапе проводимой работы порядка 1600 информационных требований планируется сократить на 30%.

Было отмечено, что немаловажным вопросом также являются требования в нормативно-правовых и технических актах к строительству объектов здравоохранения и образования. Для решения данных вопросов функционирует рабочая группа, и вносятся необходимые изменения в СНиПы. Следующим этапом планируется отменить более 30 устаревших санитарных правил к организациям здравоохранения и образования.

Для решения проблем по необоснованным налоговым проверкам сокращается количество плановых проверок, исключаются встречные проверки поставщиков и так далее, что в итоге позволит сократить количество проверок на 40%.

Помимо этого, проведена большая работа по обеспечению доступа бизнеса к госзакупкам и закупкам квазигоссектора, в этом направлении внедрены электронная площадка закупок, система категорийности и предквалификационного отбора. Также ведется работа по увеличению доли местного содержания по каждому системообразующему предприятию. В частности, проводится анализ для формирования номенклатуры продукции и спроса у крупных предприятий.

В завершении было отмечено, что Правительству РК важно в точности знать, что мешает развитию бизнеса и какая помощь государства может быть оказана для решения возникающих вопросов, чтобы и дальше выстраивать комплексную работу в данном направлении.

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