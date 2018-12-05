Сагинтаев обсудил с представителями индийской компании Oberoi строительство гостиничной сети

В ходе встречи обсуждены перспективы сотрудничества с компанией в сфере туризма. В частности, рассмотрены вопросы реализации в Казахстане совместных инвестиционных проектов по строительству и функционированию сети гостиничных комплексов.



Группа Oberoi, основанная в 1934 году, управляет 32 отелями. Группа представлена в шести странах. Компания занимается обслуживанием рейсов, ресторанами в аэропортах, туристическими услугами, арендой автомобилей, управлением проектами и корпоративными чартерами.



