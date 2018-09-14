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В рамках рабочей поездки в Павлодарскую область Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев посетил областной колледж цветной металлургии, где ознакомился с уровнем подготовки специалистов отрасли, а также провел совещание по вопросам подготовки квалифицированных рабочих кадров для новой модели промышленной индустриализации, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.
Павлодарская область, будучи крупным индустриальным центром Казахстана, особенно нуждается в высококвалифицированных кадрах. Как отметил руководитель управления образования Павлодарской области Дінислам Болатханулы, с 2017 г. реализуется специальный проект по подготовке кадров в металлургической отрасли. На базе алюминиевого завода готовят будущих управленцев из числа наиболее перспективных рабочих. Так, предприятие формирует кадровый резерв, который заменит старшее поколение специалистов. Кроме того, учебные заведения региона тесно сотрудничают с местными предприятиями. Студенты проходят производственную практику по системе дуального обучения, что способствует дальнейшему трудоустройству.
Премьер-министр осмотрел лабораторные и учебные классы, техническо-производственную базу. Колледж готовит для металлургической отрасли токарей, слесарей, электрогазосварщиков, электромонтеров и т. д. С третьего курса студенты уже работают на производстве. В прошлом году колледж подготовил 163 специалиста. Трудоустройство выпускников составляет 97,3%. На базе колледжа цветной металлургии будет создан Центр компетенций для металлургической отрасли.
Бакытжан Сагинтаев также ознакомился с условиями проживания молодежи в Доме студентов. Директор колледжа Александр Болдашевский доложил, что здание введено в эксплуатацию в ноябре 2017 г. и рассчитано на 200 человек. Для студентов созданы все необходимые условия, в том числе оборудованный тренажерный зал и зал хореографии.
После осмотра колледжа и Дома студентов Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам подготовки квалифицированных рабочих кадров для новой модели промышленной индустриализации с участием ректоров вузов, руководителей колледжей и предприятий области, студенческой молодежью.
В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы подготовки профессиональных кадров технических специальностей, переобучения работников с учетом развития цифровизации, повышения престижа колледжей, а также рассмотрены текущее состояние и перспективы развития рынка труда в условиях четвертой промышленной революции.
Участники встречи отметили, что для развития экономики страны, помимо строительства новых заводов и привлечения инвестиций, необходимо готовить квалифицированных кадров. Одним из действенных механизмов вовлечения молодежи в реальную экономику является техническое и профессиональное образование (ТиПО).
Как доложил аким Павлодарской области Булат Бакауов, регион является многоотраслевым индустриальным комплексом. В ближайшей перспективе планируется реализовать 14 крупных инвестиционных проектов, что позволит создать более 4000 новых рабочих мест.
"В соответствии с поручением Главы государства в области начат процесс модернизации системы ТиПО, которые будут готовить эффективных и конкурентоспособных специалистов. Сегодня 17 000 молодых людей получили возможность обучаться бесплатно техническому и профессиональному образованию", – сообщил аким области.
По его словам, в 45 колледжах области по 46 специальностям реализуется дуальная система обучения. С предприятиями области заключаются договора о сотрудничестве. Увеличен объем учебного времени, отведенного на обучение непосредственно на предприятии, до 80%. Вместе с тем в рамках модернизации системы ТиПО ведется работа по передаче колледжей в доверительное управление. Как подчеркнул Бакауов, тем самым осуществляется несколько задач: привлечение реального сектора экономики в образование, сохранение и приумножение базы и инфраструктуры колледжей.
С комментариями в ходе встречи также выступили представители профильных министерств. Министр образования и науки Ерлан Сагадиев доложил о развитии системы образования, в том числе путем академической свободы вузов, профилизации колледжей и развития системы дуального обучения. В свою очередь министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова выступила по вопросам управления перетоками трудовых ресурсов.
"Мы начали по поручению Главы государства разработку комплексных дорожных карт по управлению перетоками трудовых ресурсов. Сейчас работа идет с крупными предприятиями страны. В Павлодарской области с 19 предприятиями подписаны карты, порядка 9 предприятий области уже планируют модернизацию производства", – проинформировала министр труда и социальной защиты населения.
В ходе встречи также выступили представители крупных предприятий. Президент АО "Алюминий Казахстана" Роман Романов рассказал об обучении и трудоустройстве молодежи на предприятии. О приоритетных направлениях подготовки кадров по сельскохозяйственным специальностям выступил директор Красноармейского аграрно-технического колледжа Серик Джартыбаев. Руководитель Красноармейского аграрно-технического колледжа А. Поляков, заместитель Генерального директора по социальным вопросам Павлодарского нефтехимического завода А. Имантаева рассказал о сотрудничестве с колледжами в рамках обучения студентов по дуальной системе.
Своим мнением и опытом прохождения практики в рамках программы ТиПО поделились выпускники Павлодарского колледжа цветной металлургии Т. Кулемшатов и А. Маговьянов.
С комментарием об инвестиционной привлекательности предприятий, которые внедряют систему ТиПО, выступил глава офиса Европейского банка реконструкции и развития Агрис Прейманис.