Сагинтаев ознакомился с планами строительства газопровода от Кызылорды до Астаны
В рамках рабочей поездки в Кызылординскую область Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев посетил компрессорную станцию "Караозек", где ознакомился с планом строительства магистрального газопровода "Сарыарка" в рамках реализации пятой социальной инициативы Президента "Дальнейшая газификация страны", передает Kazpravda.kz.
Как сообщает пресс-служба Премьер-министра РК, станция "Караозек" предназначена для работы в системе магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент в целях обеспечения стабильной подачи природного газа из западных групп месторождений Казахстана (Карачаганакский, Кашаганский, Тенгизский, Жанажолский и Урихтауский газ). Производительность станции составляет 10 млрд м³/год, в перспективе планируется повысить мощность до 15 млрд м³/год.
С компрессорной станции "Караозек" в июле текущего года начнется строительство магистрального газопровода "Сарыарка" по маршруту Кызылорда – Жезказган – Караганда – Темиртау – Астана, который обеспечит природным газом 2,7 миллиона жителей.
Справочно: На I этапе планируется строительство магистрального газопровода по маршруту Кызылорда – Жезказган – Караганда – Астана протяженностью 1081 км. На II этапе – газопровода Астана – Кокшетау протяженностью 276 км. На III этапе – участок Кокшетау – Петропавловск протяженностью 177 км. И на заключительном IV этапе с учетом прогнозного увеличения объемов потребления газа с данного газопровода предполагается строительство компрессорных станций "Жезказган" и "Темиртау" для увеличения пропускной способности магистрального газопровода до 3 млрд м³/год. В целях заполняемости магистрального газопровода и обеспечения поставки газа потребителям акиматами Карагандинской, Акмолинской областей и Астаны будут спроектированы и построены газораспределительные сети с синхронизацией сроков завершения магистрального газопровода к июлю 2019 года.
Реализация проекта также позволит активно развивать инфраструктуру вдоль трассы магистрального газопровода, создавать новые рабочие места и производства с использованием природного газа. В ходе посещения также были рассмотрены перспективы развития автомобильной дороги Кызылорда – Жезказган.