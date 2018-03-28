Сагинтаев ознакомился с темпами развития АПК в Южно-Казахстанской области

Общество
Фото из открытых источников
Рабочая поездка Премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева в Южно-Казахстанскую область началась с посещения аграрных предприятий Сарыагашского района: цеха по производству полиэтиленовых пленок ТОО "КелесПласт" и тепличного хозяйства ТОО "Жабай ата", передает Kazpravda.kz.

Глава государства в Послании "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции" перед агропромышленным комплексом поставил задачу по увеличению производительности труда и экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции как минимум в 2,5 раза в течение пяти лет.

На сегодняшний день на Южно-Казахстанскую область приходится 80% всех теплиц страны. За 2017 год в регионе введено 201,7 га новых теплиц, из них в Сарыагашском районе – 72 га. Кроме того, в текущем году планируется ввод новых тепличных комплексов общей площадью 214 га.

Как сообщает пресс-служба Премьер-министра РК, в ходе осмотра предприятий в Сарыагашском районе Бакытжану Сагинтаеву доложили о принимаемых мерах по исполнению поручений Президента.

Директор ТОО "КелесПласт" Умаров ознакомил с производственным процессом и представил ассортимент продукции – полиэтиленовые пленки и нити, произведенные из использованных материалов с помощью новейших технологий переработки. По его словам, сырье закупается у хозяйствующих субъектов, а готовая продукция применяется в различных сферах сельского хозяйства и покрывает 100% потребности внутреннего рынка. Кроме того, переработка отходов и полиэтилена оказывает положительное влияние на экологию района.

Справочно: Цех ТОО "КелесПласт" введен в эксплуатацию в феврале 2018 года. Основные направления деятельности: переработка и производство полиэтиленовой пленки для тепличных хозяйств, изготовление металлического зажима для теплиц и пластиковых стаканчиков для рассадного материала, производство полиэтиленовых вязальных шпагатов.

При посещении тепличного хозяйства "Жабай ата" Бакытжану Сагинтаеву продемонстрировали технологии капельного орошения, которые позволяют круглогодично обеспечивать экологически чистой овощной продукцией северные регионы страны.

По словам председателя крестьянского хозяйства Ергеша Туребекова, использование современных технологий позволяет в условиях закрытого грунта ежегодно производить 3 300 тонн помидоров и огурцов элитных сортов. 60% продукции реализуется на внутреннем рынке, остальное – на экспорт.

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