Международное сотрудничество , Кадровые назначения
Сагинтаев получил ещё одну должность

Решением внеочередного общего собрания Финансово-Бизнес Ассоциации ЕвроАзиатского Сотрудничества (ФБА ЕАС) председателем Наблюдательного совета ассоциации избран министр по экономике и финансовой политике Бакытжан Сагинтаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт ЕЭК.

В ходе работы общего собрания президентом ФБА ЕАС был избран Ли Шобин (Китай), основатель компании SLC-Rus.

ФБА ЕАС – общественная неправительственная организация, объединяющая финансово-банковские и деловые союзы предпринимателей, коммерческие организации и банки, общественные и научно-производственные объединения из 26 стран Евразии.

Целями деятельности ассоциации являются:

- представление и защита прав и законных интересов ее членов, оказание им консультативной, методической и иной помощи в целях повышения эффективности их деятельности;

- выработка совместных решений по интересующим членов ассоциации вопросам финансово-банковской и предпринимательской деятельности;

- формирование и представление консолидированной позиции бизнес сообществ стран Евразии органам государственной власти и международных организаций;

- содействие созданию условий для эффективного финансово-банковского, торгово-экономического, производственного, научно-технического и инвестиционного сотрудничества предпринимателей стран Евразии.

Ранее Бакытжан Сагинтаев был назначен членом коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии.

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