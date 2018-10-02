Сагинтаев поручил принять меры по укомплектованию поликлиник и обеспечению соцподдержки врачей

Заслушав доклады министра здравоохранения Елжана Биртанова и акимов областей по вопросам повышения качества медицинского обслуживания в рамках актуализации программы развития здравоохранения "Денсаулық" на 2016–2019 годы, Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев дал ряд конкретных поручений по актуальным вопросам здравоохранения, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.
Согласно озвученной информации отмечается повышение качества здравоохранения по многим показателям (снижение младенческой смертности, смертности от заболеваний кровеносной системы, рака и туберкулеза). Вместе с тем, Бакытжан Сагинтаев обратил внимание на своевременность исполнения акиматами областей утвержденных показателей госпрограммы.
В этой связи Министерству здравоохранения было поручено рассмотреть предложения акимов и проработать дополнительные механизмы для дальнейшей активизации работы в рамках Госпрограммы.
Министерству здравоохранения поручено систематизировать работу по вопросам обеспечения лекарственными средствами, медицинскими изделиями и кадрами, а также решить проблемы материально-технического состояния объектов здравоохранения и оснащения современным медицинским оборудованием. Необходимо более активно использовать механизм государственно-частного партнерства по развитию инфраструктуры здравоохранения, оснащения медтехникой.
Министерствам здравоохранения, образования и науки совместно с акиматами областей поручено принять меры по обучению и укомплектованию поликлиник и больниц врачебными кадрами, особенно узких специальностей, повышению их квалификации, обеспечению их социальной поддержки.