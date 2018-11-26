Сагинтаев поручил провести работу по транспортировке угля

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев заявил, что проведенная работа по снижению цен на уголь в тупиках может свестись к нулю, если не провести работу по транспортировке, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Снижаются цены в основном на тупиках. А транспортировка – это работа местных акиматов, если сейчас эта работа не будет выполняться, снова может подняться то, что мы на 15-20 процентов снижаем цены на уголь. Может вся эта работа свестись к нулю, за счет цен на транспортировку", – заявил Сагинтаев в ходе заседания Правительства РК.
В то же время, он отметил, что Правительство со своей стороны провело большую работу.
"Мы заключили договоры с основными поставщиками угля. Работа закончена, но теперь необходимо довести до конечного потребителя. Прошу местные акиматы взять эту работу на контроль", – заключил Сагинтаев.