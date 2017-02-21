Сагинтаев поручил сделать бесплатной информацию о погоде для регионов

Общество
Жания Уранкаева
Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил министру энергетики РК Канату Бозумбаеву отказаться от практики продажи информации о прогнозе погоды, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

 Вопрос готовности центральных и местных исполнительных органов к паводковому периоду был вынесен на повестку дня заседания Правительства. 

С докладом о паводковой обстановке в стране и о прогнозе погоды на ближайшие дни выступил министр энергетики Канат Бозумбаев. 

"Прогноз погоды – это хорошо, думаю, что коллеги в регионах его записали. В прошлые годы была практика, когда регионы жаловались на то, что гидрометеослужба продает информацию. Если регион не оплачивает, то им не передают прогноз погоды. В текущем году этой практики, надеюсь, не будет. Канат Алдабергенович (Бозумбаев – Прим. авт.), возьмите на контроль. Некоторые регионы раньше жаловались в этот период, что не могут получить информацию о погоде", – сказал Бакытжан Сагинтаев после доклада министра.

Популярное

Все
Этностиль обретает все большую популярность
Астана глазами детей
Тройной прорыв в Лондоне
Быть частью сообщества
История Великой степи на языке карт
Сохранить здоровье трудящихся
От голштинов до алгоритмов
Полный производственный цикл
Фавориты держат марку
Возрождается алматинский апорт
Объединить физиков и лириков
Завтра – Национальный день домбры
Время правовых решений
По столетиям пешком
Производство мясной продукции в Аркалыке увеличат вдвое
Обнимаю с любовью
Сильные общества рождают сильных людей
Чтобы знания «возвращались» домой
Путь к процветанию лежит через укрупнение
Выжить на «Стэмфорд Бридж»
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Плюс один новый завод в Казахстане
В Казахстан придет долгожданная прохлада
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Конституция как стратегическая опора развития страны
Проявил отвагу во время пожара
Токаев поздравил Президента Конго с Днем независимости
Токаев провел телефонный разговор с Путиным
Газета стала судьбой
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Артур Ластаев проверил условия содержания казахстанцев в колонии Кыргызстана
Охрана природы и путь к устойчивому развитию
Народная партия Казахстана избрала нового председателя
Инфраструктура для велосипедистов
От маленькой капли – большие урожаи
Новая Конституция: волонтерство и благотворительность получили официальный статус в Казахстане
Заблудившемуся туристу из Великобритании помогли полицейские в Атырау
Журналисту Игорю Нестерову верил весь город
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Новый этап изучения Улуса Джучи
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в правительстве
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе

Читайте также

Сотрудники Минфина вышли на велопробег в честь ценностей но…
2 июля в Казахстане отмечается День Военно-воздушных сил
Под властью резца
Безопасное лето

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]