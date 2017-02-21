Сагинтаев поручил сделать бесплатной информацию о погоде для регионов

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил министру энергетики РК Канату Бозумбаеву отказаться от практики продажи информации о прогнозе погоды, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Вопрос готовности центральных и местных исполнительных органов к паводковому периоду был вынесен на повестку дня заседания Правительства.
С докладом о паводковой обстановке в стране и о прогнозе погоды на ближайшие дни выступил министр энергетики Канат Бозумбаев.
"Прогноз погоды – это хорошо, думаю, что коллеги в регионах его записали. В прошлые годы была практика, когда регионы жаловались на то, что гидрометеослужба продает информацию. Если регион не оплачивает, то им не передают прогноз погоды. В текущем году этой практики, надеюсь, не будет. Канат Алдабергенович (Бозумбаев – Прим. авт.), возьмите на контроль. Некоторые регионы раньше жаловались в этот период, что не могут получить информацию о погоде", – сказал Бакытжан Сагинтаев после доклада министра.