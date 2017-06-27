Экономика
Сагинтаев поручил ускорить пропуск грузовых поездов через казахстанско-китайскую границу
Инга Селезнева
Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил ускорить пропуск транзитных грузовых поездов через казахстанско-китайскую границу. Такую задачу глава Кабмина поставил на заседании Правительства РК перед президентом АО "НК "Қазақстан темір жолы" Канатом Алпысбаевым, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Консультанты мне говорили, мы об этом с Аскаром Узакбаевичем (первый вице-премьер РК Аскар Мамин – Прим. ред.) тоже говорили, что прохождение через границу, я имею в виду границу Казахстан – Китай, дольше, чем Китай – Россия. Аскар Узакбаевич говорит, что это не так. Но вот эксперты Всемирного банка по определению Doing Business будут смотреть не на бумаги, а как быстро транзит проходит через границу. Здесь надо будет обратить внимание", – сказал Сагинтаев.

Кроме того, глава Кабмина поручил министру финансов Бахыту Султанову внедрить элементы цифровизации на границе.

В свою очередь Алпысбаев сообщил, что в КТЖ уже внедрена система предварительного информирования. Также ведется работа по переходу на единую электронную платформу.  

По информации президента КТЖ,  до конца текущего года объем транзитных грузоперевозок по территории Казахстана составит порядка 16 млн тонн.

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