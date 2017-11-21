Сагинтаев посоветовал предпринимателям забыть об экспорте алкоголя в Россию и Беларусь
Жания Уранкаева
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев на заседании Правительства по вопросу совершенствования экспортной политики рекомендовал предпринимателям в лице НПП "Атамекен" забыть об экспорте казахстанской алкогольной продукции в Россию и Беларусь, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Во время своего доклада председатель правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Аблай Мырзахметов проинформировал о том, что у казахстанских предпринимателей есть отдельные ограничения, которые давно существуют в странах ЕАЭС, России, Беларуси по экспорту казахстанской алкогольной продукции.
В свою очередь Бакытжан Сагинтаев поручил забыть об экспорте алкоголя в эти страны и искать направления для новой продукции.
"Аблай Исаевич (Мырзахметов – прим. автора), вы поднимаете вопрос относительно алкогольной продукции – Россия, Беларусь, надо забыть о них. Не откроют они никогда, не снимут ограничения на наш экспорт. У нас хватает куда идти! В тех же России, Беларуси есть другие направления. Для них у нас есть продукция очень хорошая, и промышленность идет, туда все силы необходимо бросить", – прокомментировал глава Кабмина.
Ранее глава МИР РК рассказал об объеме экспорта по итогам 9 месяцев.