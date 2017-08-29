Сагинтаев представил Кабмину своих новых заместителей

Сегодня в Yкімет Үйі прошло заседание Правительства РК, на котором Кабинету министров были представлены вновь назначенные заместители Премьер-министра РК – Ерболат Досаев и Аскар Жумагалиев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.
Представляя своих новых заместителей, Бакытжан Сагинтаев отметил, что Ерболат Досаев усилит экономический блок, в частности координацию реализуемого портфеля проектов по модернизации ключевых отраслей экономики.
Аскар Жумагалиев будет курировать проводимую работу по цифровизации экономики, на повестке которой сейчас находится проект госпрограммы "Цифровой Казахстан".
Также Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что Глава государства поставил конкретные задачи перед Правительством, в частности в рамках прошедшего 18 августа совещания по вопросам социально-экономического развития регионов и реализации госпрограмм, а также совещания по вопросам деятельности Национальной комиссии по модернизации, которое состоялось 25 августа.
В этой связи нужно учесть замечания, обеспечить выполнение всех поручений и сохранить текущую динамику роста экономики.
Напомним, сегодня, согласно указам Президента РК Нурсултана Назарбаева, Досаев Ерболат Аскарбекович и Жумагалиев Аскар Куанышевич назначены заместителями Премьер-министра РК.
