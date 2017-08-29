Сагинтаев представил Кабмину своих новых заместителей

Политика
Сегодня в Yкімет Үйі прошло заседание Правительства РК, на котором Кабинету министров были представлены вновь назначенные заместители Премьер-министра РК – Ерболат Досаев и Аскар Жумагалиев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Представляя своих новых заместителей, Бакытжан Сагинтаев отметил, что Ерболат Досаев усилит экономический блок, в частности координацию реализуемого портфеля проектов по модернизации ключевых отраслей экономики.

Аскар Жумагалиев будет курировать проводимую работу по цифровизации экономики, на повестке которой сейчас находится проект госпрограммы "Цифровой Казахстан".



Также Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что Глава государства поставил конкретные задачи перед Правительством, в частности в рамках прошедшего 18 августа совещания по вопросам социально-экономического развития регионов и реализации госпрограмм, а также совещания по вопросам деятельности Национальной комиссии по модернизации, которое состоялось 25 августа.

В этой связи нужно учесть замечания, обеспечить выполнение всех поручений и сохранить текущую динамику роста экономики.

Напомним, сегодня, согласно указам Президента РК Нурсултана Назарбаева, Досаев Ерболат Аскарбекович и Жумагалиев Аскар Куанышевич назначены заместителями Премьер-министра РК.

Популярное

Все
Кара Майору посвящается…
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
Фундамент политики и экономики
Кадеты показали класс
Будущий лес начинается с маленького семечка
В строю – офицеры запаса
Поддержаны проекты в сфере обработки
Курултай как основа новой конституционной модели Казахстана
Сила армии не только в оружии
Спецтехника с иголочки
Найти свое место в бизнесе
От концепции – к реальным проектам
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана
Европейцы «клюют» на филе
Открылся круглогодичный учебно-оздоровительный центр
От финишной прямой к новому старту
Эхо тюркских танцев
Дело, которое будет всегда
Сокровища, собранные с любовью
Батима, Толкын, Гонерилья...
Новый вид змей обнаружили в Китае
Достойный путь генерала Уразова
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Казахстан и Китай будут поощрять и защищать взаимные инвестиции
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
Турецкие фармпредприятия открыли свои филиалы в РК
Когда оживает история
Продажи бензиновых машин рухнули на 37% на крупнейшем авторынке мира
Президент: Следует активизировать с Турцией партнерство в АПК
В Астане запустили новую систему контроля против незаконной парковки
Казахи в древнем Египте? Да!
Терминологические словари тюркских языков представили в Баку
Показатель зрелости общества
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дух романтики и героизма
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг

Читайте также

Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное…
Tesla Cybertruck будут дежурить на саммите ОТГ в Туркестане
Лидеры стран Персидского залива встретятся в Саудовской Ара…
О новой Конституции рассказал спикер Мажилиса на заседании …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]