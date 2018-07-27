Сегодня в Санкт-Петербурге Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета, где также собрались Премьер-министры стран Евразийского экономического союза, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.
В заседании приняли участие премьер-министры Армении – Никол Пашинян, Беларуси – Андрей Кобяков, Кыргызстана – Мухамметкалый Абулгазиев, Российской Федерации – Дмитрий Медведев, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.
Традиционно заседание Межправсовета прошло в узком и расширенном составах.
В узком составе участники рассмотрели ход реализации цифровой повестки ЕАЭС, вопросы взаимодействия в сферах сельского хозяйства, энергетики и транспорта. В частности, обсуждены вопросы формирования общего рынка газа, создания единой системы транзита товаров по таможенной территории Союза с использованием технических средств и сопряжением государственных информационных систем.
На заседании в расширенном составе были рассмотрены вопросы таможенного сотрудничества, а также инструменты регулирования интеграционного взаимодействия в кооперации и импортозамещении в приоритетных отраслях промышленности.
Бакытжан Сагинтаев, выступая на заседании ЕМПС в расширенном составе, сообщил, что результаты сегодняшней работы – новые идеи, проекты и инициативы – будут способствовать повышению благосостояния всех граждан государств региона. Они создадут условия, которые будут содействовать экономической, политической и социальной стабильности. Он отметил, что сотрудничество в рамках Союза показывает стабильную тенденцию роста товарооборота.
Бакытжан Сагинтаев также уделил отдельное внимание законодательному регулированию сотрудничества в рамках ЕАЭС. Так, работа по формированию и развитию договорно-правовой базы Союза ведется в плановом порядке. В прошлом году было принято более 600 актов, направленных на развитие интеграционного объединения.
"Мы стремимся повысить качество обращаемой продукции, при этом, не создавая излишних инструментов регулирования и издержек для бизнеса. Проводится работа по внесению порядка 70 поправок в Договор о ЕАЭС по совершенствованию права Союза. На сегодня заключены торгово-экономические соглашения с Китаем, соглашения о зоне свободной торговли с Вьетнамом и Ираном. Нам необходимо и дальше продолжать работу по определению партнеров в проведении внешнеторговой политики", – сказал Сагинтаев, подчеркнув, что в ближайшее время также предстоит принять ряд важных документов.
Следует отметить, что на сегодняшний день активизированы переговоры о заключении торгово-экономических соглашений ЕАЭС с рядом государств. На различных уровнях готовности находятся вопросы сотрудничества с Израилем, Индией, Египтом, Сингапуром, Сербией и другими странами.
"Казахстан всегда являлся сторонником привлечения новых игроков в "орбиту" нашей интеграции. Здесь отмечу, что Президент Казахстана поставил акцент на необходимости сотрудничества ЕАЭС с технологически успешными и инвестиционно-привлекательными странами и интеграционными блоками", – сообщил Премьер-министр РК.
Глава Правительства Казахстана напомнил участникам заседания о новых стратегических задачах по дальнейшему развитию и повышению привлекательности ЕАЭС, поставленных главами государств-членов в ходе заседания Высшего совета, состоявшегося 14 мая текущего года. Так, Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым были озвучены инициативы по созданию крупных инфраструктурных мегапроектов: скоростной железнодорожной и автомобильной магистрали по маршруту "Китай – Казахстан – Россия – Беларусь – Европа", судоходного канала через Каспийское и Черное моря, а также предложение о необходимости анализа и устранения имеющихся препятствий во взаимной торговле Союза.
В этой связи, как отметил Бакытжан Сагинтаев, необходимо максимально использовать имеющийся потенциал и инфраструктуру ЕАЭС, которая позволит стать мостом между Азией и Европой, Востоком и Западом, Тихим и Атлантическим океанами. Проводимые заседания Совета Комиссии, в свою очередь, позволят в ближайшей перспективе значительно сократить количество барьеров.
В завершение Премьер подчеркнул, что ЕАЭС становится все более системным и основательным.
"Для нас это приоритетный внешнеэкономический проект. Мы создали ЕАЭС как открытое, равноправное интеграционное объединение. Выстраивание наших взаимоотношений на принципах поиска компромиссов и выработки эффективных решений станет мощным стимулом для укрепления Союза, повышения его привлекательности в мировом сообществе", – резюмировал Сагинтаев.
По итогам заседания ЕМПС были подписаны поручения Межправсовета по вопросам формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза и рабочей группы по вопросам интеграционного взаимодействия в кооперации и импортозамещении в приоритетных отраслях промышленности, а также ряд документов организационного характера. Принято решение о проведении очередного заседания Евразийского межправительственного совета в Беларуси в октябре текущего года.