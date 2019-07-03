Сагинтаев: приоритет для Алматы – качество и доступность медуслуг

Общество
Фото пресс-службы акимата Алматы
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в рамках посещения ГКБ №5 встретился с медицинской общественностью, представителями неправительственных организаций и обсудил текущее состояние сферы здравоохранения города, открыто обозначил проблемные вопросы, а также наметил пути дальнейшего развития, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.



В соответствии с поручением Президента Касым-Жомарта Токаева, предстоит решить такие вопросы, как шаговая доступность медицинских услуг, цифровизация сферы здравоохранения, повышение престижа врачей.

«Качество медицинских услуг – приоритетный вопрос развития нашего мегаполиса. Поэтому надо работать вместе и напрямую говорить об имеющихся проблемах, находить их решение и пути развития», - подчеркнул аким Алматы.



От горожан поступают обращения и жалобы на работу первичной медико-санитарной и "скорой" помощи, стационаров, грубость медперсонала, доступность лекарств.

Помимо этого, аким Алматы дал ряд поручений управлению общественного здоровья по улучшению работы.

«Управлению общественного здоровья в течение двух недель подготовить комплексный план решения проблемных вопросов. Должны быть учтены все аспекты», - подытожил Сагинтаев.



Кроме того, аким города поручил до конца месяца провести во всех медучреждениях города аудит на предмет эффективного использования и оценки потребности медицинского оборудования.

В ходе встречи участники встречи высказали свое мнение о ситуации в сфере здравоохранения, внесли свои предложения по решению проблемных вопросов.

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