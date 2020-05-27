Сагинтаев прокомментировал информацию о вспышке COVID-19 в городке для бездомных

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прокомментировал распространяемую в социальных сетях информацию об умерших от коронавируса в палаточном городке для бездомных, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"Люди тяжелые, не хотят находиться в одном месте, хотят передвигаться по городу. Были определенные сложности, и был один погибший. Умер он от того – грубо говоря, перепил. Не отрицаю, что когда мы взяли у всех анализы, то у нас было два положительных случая. Они были госпитализированы и вылечились. Когда карантинный режим был снят, то этот палаточный городок был расформирован", – ответил Сагинтаев в ходе пресс-конференции.
Напомним, в апреле Бакытжан Сагинтаев говорил, что в мегаполисе на период ЧП создан палаточный лагерь для бездомных. По его словам, людям создали "курортные условия": дали одежду, белье и питание. В ДЧС говорили, что городок расположен в Жетысуском районе и способен принять до 300 человек.
В то же время, стоит отметить, что ранее журналисты издания Vlast.kz
сообщали, что в палаточном городке для бездомных жестоко обращаются с людьми: их не кормят и избивают. Из-за этого якобы из лагеря сбежали семь человек. Кроме того, один из героев публикации говорил, что там убили трех человек.
В полиции Алматы эту информацию опровергли.