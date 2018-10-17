Экономика
Сагинтаев провел совещание по вопросам развития регионов
В Үкімет үйі Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев в режиме видеоконференцсвязи провел совещание по вопросам текущего статуса работ в рамках проектного управления Третьей модернизации Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.

В ходе совещания обсуждены предварительные отчеты за девять месяцев и планы до конца года по работе акиматов Астаны, Алматы, Шымкента, а также Восточно-Казахстанской и Мангистауской областей.

Представлены анализы достижения целевых индикаторов по направлениям базовой индустриализации, развития АПК, транспорта и логистики, торговли, здравоохранения, образования, туризма, цифровизации отраслей экономики и развития ИКТ отрасли, массового предпринимательства и производительной занятости.

В режиме видеоконференцсвязи заслушаны доклады акимов: Астаны — Б. Султанова, Алматы — Б. Байбека, Шымкента — Г. Абрахимова, Восточно-Казахстанской области — Д. Ахметова и Мангистауской области — Е. Тугжанова.

С комментариями в ходе совещания также выступили заместитель Премьер-Министра Е. Досаев, министры национальной экономики Т. Сулейменов, здравоохранения — Е. Биртанов, труда и социальной защиты населения — М. Абылкасымова, образования и науки — Е. Сагадиев, вице-министры культуры и спорта Е. Кожагапанов, информации коммуникации — Д. Щеглова.

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