Экономика
Сагинтаев провел встречу с бизнесменами Жамбылской области
В рамках рабочей поездки в Жамбылскую область Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев встретился с предпринимательской общественностью региона с целью обсуждения актуальных вопросов ведения бизнеса и дальнейших перспектив с учетом реализации поручений Президента по расширению микрокредитования, проведению "налоговой амнистии", росту доходов населения, снижению административных барьеров, поддержке предприятий обрабатывающей промышленности, а также обеспечения прозрачности тарифообразования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.

Цель встречи – из первых уст узнать о происходящем в регионе, обсудить вопросы исполнения государственных программ и наметить совместные планы по их дальнейшей реализации. В Послании народу Казахстана Глава государства уделил особое внимание развитию предпринимательства, отметив, что Государственная программа поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса – 2020" является действенным инструментом поддержки бизнеса и принял решение продлить ее до 2025 г. с дополнительным выделением ежегодно 30 млрд тг.

Правительством на сегодняшний день ведется системная работа по решению поставленных Президентом задач. Так, будет разработана Государственная программа индустриально-инновационного развития до 2025 г. На поддержку обрабатывающей промышленности и несырьевого экспорта будет дополнительно выделено 500 млрд тг в течение 2019-2021 гг. и не менее 600 млрд тг для кредитования индустриальных проектов.

В рамках исполнения поручения Главы государства также будет проведена "налоговая амнистия" по начисленным пеням и имеющимся штрафам для малого и среднего бизнеса, параллельно будет проводиться работа по дальнейшей декриминализации налоговых правонарушений, улучшению условий для предпринимательской деятельности, цифровизации системообразующих предприятий и т. д.

В Послании Президента поручено с 01.01.2019 приступить к проведению "налоговой амнистии" для малого и среднего бизнеса. По состоянию на 1 октября более 89 тыс. субъектов МСБ имеют задолженность в размере 331,8 млрд тг. Сумма начисленной пени составляет 121,2 млрд тг, штрафов – 6,9 млрд тг. Правительством во исполнение поручения Главы государства будет проведена соответствующая работа по списанию пени и штрафов при условии погашения основного долга до 31.12.2019.

Премьер-министр обратил внимание предпринимателей на вопросы развития экономики простых вещей, социальной экономики в регионе. Бакытжан Сагинтаев отметил, что необходимо найти важные именно для Жамбылской области проекты и продвигать их. Этот вопрос должен решаться на уровне области.

Заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Эльдар Жумагазиев, в свою очередь, доложил о развитие МСБ в регионе. В рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства в Жамбылской области в текущем году 2000 человек прошли обучение. 98% окончивших обучение защитили свои бизнес-проекты. Данная программа, по словам Жумагазиева, станет хорошим подспорьем для повышения доходов населения.

В ходе встречи также выступили региональные предприниматели, которые отметили важность и выразили поддержку инициативам, озвученным Президентом в Послании. Председатель регионального Совета Палаты предпринимателей, генеральный директор ТОО "Казфосфат" Мукаш Искандиров сообщил, что в рамках поддержки Послания Президента заработные платы работникам предприятия подняты на 13,5%.

"Мы приказ издали о повышении зарплат всем сотрудникам с 01.01.2019 еще на 10%, тем самым средняя зарплата станет 140 тыс. тг. Кроме того, мы проанализировали: оказывается у нас тоже есть люди, получающие низкие зарплаты, – 36 человек, которые получают в районе 55 тыс. тг. Это – уборщицы, кладовщицы и другие. Им на 20% с 1 января поднимаем зарплаты", – сказал Искандиров, также отметив, что бизнес-сообщество региона внимательно следит за новостями в области тарифообразования, особенно ждет снижения тарифов по электроэнергии.

Директор Палаты предпринимателей Жамбылской области Марипбек Шакербек отметил, что промышленный комплекс области составляет более 17% валового регионального продукта. В Послании Президента основное внимание уделено развитию обрабатывающей промышленности. В связи с этим, в регионе был осуществлен скрининг на всех объектах обрабатывающей промышленности – это 596 функционирующих производственных предприятия. По итогам анализа была разработана Дорожная карта поддержки производственных предприятий. В рамках Карты планируется оказание нефинансовой поддержки со стороны структурных подразделений акимата области и районных акимов.

"В целом запланированы такие меры, как увеличение доходов предприятий на 20%, повышение производительности труда в полтора раза, производства – вдвое, обновление и модернизация оборудования. По прогнозам, объем производства промышленной продукции в обрабатывающем секторе увеличится на 50 млрд тг к 2020 г., составив 305 млрд тг. Ожидается, что доля обрабатывающей промышленности в валовом региональном продукте повысится на 6%, составив 205,2 млрд тг, налоговые поступления в областной бюджет увеличатся на 1,1 млрд тг, объем совокупности достигнет 3,2 млрд тг, откроется 800 новых рабочих мест", – сообщил Шакербек.

Член регионального Совета Палаты предпринимателей Е. Саурыков поднял вопросы налоговой амнистии бизнеса. По его словам, эта мера безусловно даст возможность развивать малый и средний бизнес и тем самым способствовать тому, чтобы они вносили свой вклад в улучшение экономики и социального положения страны.

Председатель Совета деловых женщин Палаты предпринимателей Айгуль Акчалова в своем выступлении затронула вопросы повышения социальной ответственности и проводимой работы по наведению порядка в тарифах на услуги ЖКХ и естественных монополий. Так, ужесточение тарифов по коммунальным услугам, высвобождение этих затрат, по мнению предпринимателя, позволило бы перенаправить средства на увеличение заработных плат сотрудников, что повысит приток квалифицированных и лояльных кадров.

Директор ТОО "Goodmaker" Амина Кайназарова отметила важность оказываемых государством мер поддержки экспортно-ориентированных сельхозпредприятий. С начала года 753 хозяйств области подали заявки на субсидирование, из них 373 получили субсидии на сумму 1,6 млрд тг, в текущем месяце из местного бюджета запланировано выделение дополнительных 511 млн тг. В целом на развитие племенного скотоводства, продуктивности животноводства и улучшение качества сельхозпродукции из областного бюджета направлено 3,5 млрд тг.

Генеральный директор ТОО "Таразский металлургический завод" Нуржан Рабатов прокомментировал вопросы продления Программы "Дорожная карта бизнеса" до 2025 г., а также реформы в сфере естественных монополий, в части тарифообразования. Рабатов также затронул меры по повышению заработных плат работникам завода.

"У нас на предприятии пять человек получают по 60 тыс. тг. В ноябре т. г. мы подняли им зарплаты. 336 человек получают зарплату в районе 80 тыс. тг. Планируем им в следующем году поднять на 10%. Работа в данном направлении будет продолжена", – сказал генеральный директор завода, также заявив, что предпринимательская общественность региона поддерживает решение Главы государства о продлении еще на 5 лет Дорожной карты бизнеса.

Ознакомление с развитием МСБ в Жамбылской области продолжилось в ходе посещения предприятия пищевой промышленности ТОО "Кондитерская фабрика Сауле", реализованного в рамках программы "Дорожная карта бизнеса – 2020". Здесь Премьер-министр осмотрел технологический процесс и линейку производимой продукции.

По словам директора предприятия Сауле Джанабековой, за семь месяцев т. г. произведено 30 тыс. продукции на сумму 16,2 млн тг. В настоящее время ведется строительство второго этапа фабрики: в декабре т.г. будет завершена реконструкция цеха, на 2019 г. запланировано строительство нового корпуса и приобретение новых производственных линий. Внедрение современного оборудования позволит увеличить мощность предприятия с 4500 т до 12 000 т и вывести продукцию на экспорт. Также будут созданы дополнительно 170 новых рабочих мест.

Заместитель акима Жамбылской области Тимур Жанке доложил о проводимой работе по созданию новой модели роста, диверсификации экономики области, в т. ч. о вопросах развития экономики простых вещей. Так, за 10 месяцев т. г. в регионе было реализовано четыре крупных инвестпроекта на сумму 26,9 млрд тг, до конца года будут запущены еще четыре на 13,8 млрд тг. В следующем году запланирована реализация 13 проектов на 62,3 млрд тг, направленых на усиление традиционных для области отраслей, как промышленность, АПК и топливно-энергетический комплекс, которые также входят в программу индустриализации. Согласно данным акимата, 10 проектов с общим объемом инвестиций в 673,6 млрд тг позволят обеспечить ежегодный рост ВРП на уровне 6-7% к предыдущему году, вместо ежегодных 3-4%.

В рамках исполнения Послания Президента проведен анализ всех районов (373 населенных пунктов) области и выявлена потребность в строительстве 228 объектов МСБ. Это пекарни, швейные цеха, заготовительные пункты по шерсти, объекты торговли, питания и прочих услуг. Данные инициативы будут реализованы в рамках Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства, а также региональных программ "Береке" и "Микрокредитование на селе". В результате доля МСБ в структуре ВРП увеличится на 1-2%.

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