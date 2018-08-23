Сагинтаев провел встречу с послом США в РК Джорджем Кролом

В Үкімет үйі Премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в РК Джорджем Кролом, сообщает primeminister.kz
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В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сферах экономики, торговли и инвестиций, укрепления дружеских взаимоотношений. Также подведены итоги дипломатической миссии посла Джорджа Крола в Казахстане.
"После визита нашего Главы государства Нурсултана Назарбаева в Вашингтон контакты укрепились еще сильнее. В целом, за время работы экономическая составляющая наших взаимоотношений вышла на более высокий уровень", — сказал Бакытжан Сагинтаев.
На сегодняшний день двусторонние отношения между Казахстаном и США выведены на уровень расширенного стратегического партнерства. По итогам рабочей поездки Премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева в Калифорнию и Нью-Йорк, которая состоялась в апреле прошлого года, в Сан-Франциско было открыто Генконсульство, где по линии цифровизации работают объединенные представительства компаний "Зерде", "Астана хаб", технопарка "Алатау". В рамках работы Генконсульства развивается сотрудничество Казахстана с юго-западом США, в том числе с ведущими американскими компаниями, расположенными в Кремниевой долине.
Кроме того, в ходе встречи были обсуждены планы работ по дальнейшему наращиванию деловых связей между странами.
В свою очередь Джордж Крол подчеркнул особую роль и стратегию Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в развитии и укреплении дружеских взаимоотношений со всеми государствами.
"Роль, которую играет Казахстан в Совете Безопасности ООН, имеет огромный эффект. Казахстан – эта страна, которая 26 лет назад была в составе Советского Союза, а сейчас является лидирующей страной в регионе и в мире в целом. Политика Вашего Президента к соседним странам очень важна для стабилизации отношений", — сказал посол США в Казахстане.